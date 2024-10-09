施政報告2024前瞻丨訪生產力促進局　李家超︰香港須順應國家發展高端智能製造業方向

▲ 李家超今日訪生產力局繼續諮詢工作。(李家超fb影片截圖)

行政長官李家超將於下周發表任內第三份《施政報告》，他今日訪生產力局繼續諮詢工作。他說，與企業代表交流意見後，我更相信香港必須抓住國家政策大力支持帶來的機遇，順應國家發展高端智能製造業的方向，提速提效，推動發展新質生產力，實現新型工業化，助力傳統產業升級轉型，培育壯大新興和未來產業發展。

李家超今日下午與創新科技及工業局局長孫東、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技署署長李國彬和工業貿易署署長廖廣翔到訪生產力局，在生產力局主席陳祖恒和總裁畢堅文的陪伴下，與來自不同產業的公司代表見面，了解傳統產業升級轉型的實踐情況，以及新興和未來產業的發展路向，繼續《施政報告》諮詢工作。

施政報告2024前瞻丨家居保安裝置生產公司︰簡單稅制、政府資助、生產力局技術支援 吸引來港設智能生產線

有一間家居保安裝置生產公司選擇來港進行升級轉型，創辦人Mr LEONE表示，香港除了具備簡單稅制和國際航運中心等優勢之外，特區政府提供資助和生產力局提供技術的組合式支援，亦是吸引他們公司來港設立智能生產線的重要因素。有別於過往依賴人手製作電路板插件的生產模式，自從公司設立智能生產線後，產能和生產靈活度都大幅提升，更能依照客戶要求迅速調整生產，有助業務增長。

從事生產組裝電路板的公司董事黃先生認為，政府近年推出的新型工業化資助計劃及相關政策對公司帶來顯著幫助，而這些措施也有助於吸引有意在港設廠生產高檔電器及電子產品的海外企業，建議政府可推出更多相關措施，推動智能生產技術的應用，助力新興產業和未來產業在港發展。

本地一間中藥廠的執行董事鄧女士向李家超表示，在政府的資助計劃和生產力局的技術支援下，公司成功開拓智能生產線，包裝產量增加一倍，人均生產量提升逾十倍，令生產線更具規模，亦可有效控制成本。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】