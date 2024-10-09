施政報告2024前瞻｜全年旅客目標仍欠1,200萬人次　旅議會倡西九辦晚間雷射騷吸客

▲ 旅議會今日舉辦傳媒茶敍。（梁薾心攝）

特首李家超將於下周三（16日）發表任內第三份《施政報告》，旅遊業議會提出多項意見，包括在西九推出雷射騷，吸引旅客留港過夜等。旅遊界立法會議員姚柏良則籲重視吸引過夜團客、開放遊覽中英街禁區等。

▼ 點擊圖片放大 +2

旅議會今日舉辦傳媒茶敍，主席徐王美倫指，疫後世界各地積極搶客，加上人手不足等問題，香港旅遊業充滿競爭和挑戰，但出入境旅遊業務回復至疫前7成，正在復甦路上。

她建議政府成立「專款專項」，助旅行社「引進來、走出去」；考慮豁免導遊考試前需參與訓練課程的要求；為留學生提供短期培訓課程；及舉辦特色歷史建築或地點團。

至今約3,400萬旅客人次訪港

旅發局年初預測今年訪港旅客人次達約4,600萬，旅遊界立法會議員姚柏良稱，至今約3,400萬旅客人次訪港，突破去年全年人次，但與預期目標仍有距離，要在未來約兩個半月達標頗有挑戰性，但仍希望做到。他又稱不能次次都與2018年最高峰數字直接比較，因旅遊業務生態已改變。

姚柏良認為吸引自由行之餘，政府未來需重視吸引過夜團客和高增值過夜客；並建議當局設立跨部門機制和協調小組，在不同地區發掘景點，落實「無處不旅遊」概念。

以「團進團出」方式開放遊覽中英街解禁區

他又提到，西九高鐵站是十一黃金周首日（10月1日）最多內地旅客入境口岸，9月30日的北京、上海來港高鐵動臥列車滿座率據悉達逾9成，認為可研究開拓更多站點，例如成都和西安。另他強調沙頭角對旅客極具吸引力，建議政府以「團進團出」方式開放遊覽中英街解禁區、考慮為入境團提供免簽或落地簽禁區證。至於明年首季開幕的啟德體育園，建議開拓水路疏散路線，且呼籲園方盡快讓業界到場實地考察。

此外，旅議會名譽司庫羅啟邦表示，黃金周迎來逾1,000入境內地團，按年增逾5成，當中過夜團佔7成，較去年同期的約5成高，反映盛事經濟漸見成效。

建議在西九推出雷射夜光表演

旅議會副主席謝淦廷就形容，香港入境旅遊正慢慢恢復，但認為政府要努力增加香港對旅客的吸引力，直言「香港而家冇乜景點。」

他提議政府與內地當局溝通，仿效內地設港珠澳大橋介紹行程，在香港段增加博物館等，把大橋變成最新打卡景點；且建議在西九等地推出雷射夜光表演，吸引旅客留港過夜。

他又籲當局及早公布各項大型盛事或活動，助業界更進取於不同市場作推廣。他重申香港仍是很吸引人的地方，再多加努力便可讓東方之珠變得更燦爛。

旅議會副主席吳熹安則建議政府正視無牌經營，說很多內地旅行社或導遊直接在香港透過網上群組收客，雖然收費平但暗藏不同安全風險。

吸引轉機客變入境客

針對機場三跑道系統今年底啟用，旅議會總幹事楊淑芬料機場客運及貨運能力將大升，並說雖然通關後很多航班都陸續回復，但歐美等長途航班仍有待恢復，希望政府考慮增加誘因鼓勵外資航空公司復辦或增設來港航班，擴大訪港客旅客市場。她又建議為24小時內的轉機旅客提供半天遊或免除機場稅，以吸引他們入境香港帶動經濟。

楊淑芬亦提到，今年整體入境團過夜3.3日，較疫前3.1日多，但受經濟不景、疫後消費模式轉變、酒店價格便宜影響，消費額下跌，每人平均消費約4,300元。

至於熊貓喜事連連，政府積極推動熊貓經濟，她透露有旅客查詢相關行程，但形容熊貓行程旅遊產品仍未完全成熟，目前主要集中南區，認為海洋公園可增加「跟熊貓吃早餐」等互動體驗，甚至推出動畫和卡通片。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：梁薾心