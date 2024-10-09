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九巴大叔｜3個大叔聲稱九巴未按時開車　擅開車門上巴士怒吼車長引爭議

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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【九巴 / 巴士 / 大叔】有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」上載影片指，九巴B1線起始站落馬洲站，有3名候車乘客，疑似因巴士未能按時刻表開車，擅自打開車門上車；車長發現後上前詢問並處理，卻反遭呵斥謾罵，更被對方以手機近距離拍攝頭臉，引發圍觀。

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3名大叔群戰「九巴車長」

影片開頭，2名大叔在巴士前車門持手機錄影，另1名大叔在後車門錄影並大聲吼叫，試圖引起圍觀。車長見狀下詢問情況，「頭先邊個夠膽自己開車門？」，其中1名黑衣大叔大喊「我啊！點樣啊？」，具挑釁意味。

隨後3名大叔逐步「包圍車長」，呵斥車長的同時，將手機近距離拍攝車長的臉。其中一名白髮大叔更用手怒指車長，口中不斷謾罵。車長欲伸手遮擋其中1名白衣大叔的手機，反遭質問「我拍你有咩罪啊？」，「成㗎巴士唔畀人哋行！」

至此，大叔們將氣憤情緒蔓延至在場所有圍觀者，黑衣大叔斥責道：「你而家阻X住我啲時間啊！開唔開車啊？報警啊！」並朝圍觀拍攝的路人咆哮，一直重復「九巴大X晒啊！」，影片到此結束。

值得注意的是，影片中有1名內地遊客用普通話向車長詢問：「你們這個車走不走？」，懷疑巴士延遲開出。

影片發布後引發網民熱議，不少人斥責3名乘客是「流氓行為」，「睇佢地個x樣都知唔係好人啦！」、「大聲講粗口就係啱？」，但也有網友認為「九巴的司機喜歡自把自爲，以前仲衰尤其慈雲山線，常飛站又遲到埋站，今次終於遇到惡人了！」

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