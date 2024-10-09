▲ 關於修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的協議二簽署儀式今日下午舉行。(梁偉榮攝)

關於修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的協議二簽署儀式下午舉行。在行政長官李家超的見證下，財政司司長陳茂波與國家商務部國際貿易談判副代表李詠箑簽署協議。

陳茂波致辭時表示，內地降低多個香港具有優勢的服務領域的市場准入門欄，譬如建築工程、檢測認證、電訊、電視、電影、金融、旅遊服務等，也放寬香港專業人士到內地提供服務的資質要求，讓更多香港企業和專業人才可以更優惠待遇進入內地市場。

大部分領域取消須在港從事實質性經營三年規定

陳茂波表示，新協議而帶來更多優惠之外，也帶來制度創新，新增「港資港法」、「港資港仲裁」措施，讓港企可以按熟悉的法律作為合同適用法律，也可以選擇以香港作為仲裁地。他指，大部份領域取消香港服務提供者須在香港從事實質性經營三年規定，能讓初創企業更早享受CEPA優惠待遇。協議中一些具有前瞻性措施，將會在廣東省先行先試，之後再推廣至內地全國實施，新協議將在明年3月1日實施。

李詠箑：下一步商務部將做好協議的宣傳解讀

李詠箑致辭指，這一次修訂，金融、電訊、建築、旅遊等領域進一步取消和降低對香港服務提供者的准入門檻，放寬提供跨境服務的限制，便利香港服務提供者在內地就業和執業，部分開放舉措將在大灣區率先實行，進一步推進粵港澳大灣區機制對接。她希望本次修訂為香港新發展提供有力支撐，為進一步深化兩地經貿交流合作提供積極支持，為香港在融入國家發展大局中，實現自身更好發展作出積極的貢獻，下一步商務部將會同有關部門在做好協議簽署後的宣傳解讀，特別是落實工作。

陳茂波在簽署儀式後晤傳媒，被問到預計新協議實施之後，會新增多少企業、專業人士進入內地市場，他表示，不同專業，在內地商業機會情況不完全一樣，會與專業團體、商會緊密溝通，在落實措施方面，積極支持其盡快具體掌握。他說，2003年到現在，過去20年左右，各項措施推動之下，進入內地關稅方面，節省了190多億。

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