痰液睇健康｜6種痰液顏色睇健康　一種徵狀恐是肺癌或肺結核先兆　現2異狀速求醫

【痰液/顏色／肺結核／肺癌／痰有血絲／咳嗽／啡色痰／敏感／過敏】每逢轉季總是逃不過生病的命運，痰液變色恐是生病徵兆之一。生病時鼻水倒流形成痰液，細看可能會發現生病端倪。台灣有醫生指出，６種顏色的痰液能夠反映健康狀況。提醒若出現２大異狀務必立刻求醫。

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痰液看健康｜痰中帶血應求醫 恐肺疾病纏身

台灣兒科醫生傑登在其Facebook專頁分享從痰液顏色反映健康狀況，指出一般痰液顏色呈白色，而當呼吸道出現感染或問題，痰液顏色和狀態都會隨著變化。他分析 6種痰液顏色 ，指出痰液變色可大可小，輕則與敏感有關，重則可能是罹癌先兆：

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他提醒，如果痰液出現變化時應該重視，尤其是變得濃稠或呈現異常顏色，有可能是患上嚴重疾病的先兆。

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化痰止咳｜正確排痰方法

本港註冊中醫師梁尹倩（Cinci）曾在「CheckCheckCin」facebook專頁教正確排痰方法：

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