萬聖節2024｜星巴克推懷舊商品回味《花生漫畫》　黑芝麻飲品掀起萬聖節狂熱

▲ 「Starbucks® + PEANUTS™」商品系列將於 10 月 15 日在所有香港和澳門星巴克分店及網上商店10am開始發售（部分商品於指定分店發售)。

在西風送爽的金秋，細味童年最寶貴的回憶，是人生賞心樂事，那些年備受喜愛的《花生漫畫 PEANUTS》角色，在你我的生命中鼓起了正能量。全新「Starbucks® + PEANUTS™」商品系列，以《花生漫畫 PEANUTS》角色彩色插畫和正能量語錄慶祝最真摯的友情，為大家於秋風初起時帶來絲絲溫暖與喜悅。

▲ 12oz 黑貓造型咖啡杯配南瓜攪拌棒

今季推出黑白型格色調的黑芝麻配豆腐花飲品系列，以奇幻風格與大家一同歡度萬聖節。黑芝麻鮮奶咖啡（配豆腐花）以正宗港式豆腐花為經典特濃咖啡帶來變奏，呈上不一樣的味覺享受。黑芝麻忌廉星冰樂®（配豆腐花）則以香甜綿滑的豆腐花為基底，再在面層加上黑芝麻忌廉星冰樂，帶來不一樣的口感。

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此外，更推出一系列秋日美食，讓你在寒暑交替的季節品嘗多款鹹甜輕食。全新的薄餅貝果系列每一口都充滿驚喜；南瓜系列小食味道香甜醇厚，是秋日的完美選擇。在細味黑芝麻飲品系列時，配搭黑芝麻芝士丹麥酥及黑芝麻戚風蛋糕，讓你沉浸於黑芝麻的濃郁堅果香氣中。

同時，星巴克帶來「Witch's Halloween Party」系列，邀請你一同前往魔女的派對，投入前所未有的魔法體驗，感受獨有萬聖節魅力。

▲ 全新「Witch's Halloween Party」商品系列於即日起在香港及澳門星巴克指定分店發售。

「Starbucks® + PEANUTS™」商品系列將於 10 月 15 日在所有香港和澳門星巴克分店及網上商店10am開始發售（部分商品於指定分店發售)。黑芝麻飲品系列即日起在全線香港及澳門星巴克分店開始供應，而全新「Witch's Halloween Party」商品系列於即日起在香港及澳門星巴克指定分店發售。

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