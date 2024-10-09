主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園即睇搶飛攻略

▲ Klook推出香港迪士尼門樂園及海洋公園門票買一送一優惠。

【香港迪士尼樂園/海洋公園/買一送一/優惠/Klook/親子好去處】香港迪士尼樂園推出門票買一送一優惠！經旅遊平台Klook訂購，人均低至$295即可入園，優惠門票於10月10日（星期四）早上11時開售，適用日期至今年12月31日。另外，10月11日亦有海洋公園門票買一送一優惠，人均只需$214起，即睇搶飛攻略！

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香港迪士尼樂園門票買一送一 人均$295入園

Klook 10周年生日祭推出一連串優惠，10月10日早上11時有香港迪士尼樂園門票買一送一，付款時輸入優惠碼【10THHKDLDOUBLE10B1G1】，兩張成人1日門票$590起，人均只需$295即可入園（原價：$1,180起/2人），相當吸引。

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香港迪士尼樂園門票買一送一詳情

開售日期：10月10日早上11:00起

適用日期：10月10日至12月31日

優惠價：成人1日門票（18歲以上）$590起（人均$295）

購票方法：付款時輸入優惠碼【10THHKDLDOUBLE10B1G1】

預訂網站：【按此連結】

海洋公園門票買一送一 人均$214入園

Klook亦推出香港海洋公園門票買一送一優惠，10月11日晚上9時開搶，兩張成人標準門票$428起，人均$214即可入園（原價：$856起/2人）。

海洋公園門票買一送一詳情

開售日期：10月11日晚上9:00起發售

適用日期：2024年10月11日至2025年1月6日

優惠價：成人標準門票$428起（人均$214）

預訂網站：【按此連結】

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