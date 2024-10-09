打擊毒品｜加拿大抵港貨櫃藏市值1.5億大麻花　海關拘3人

▲ 香港海關在葵涌海關大樓驗貨場檢獲約500公斤懷疑大麻花，估計市值約1.3億元。（政府新聞處圖片）

海關搗破一宗海路販毒案，上月27日在一批由加拿大抵港、報稱載有黃豆的貨物，檢獲約500公斤懷疑大麻花，估計市值約1.3億元，並在監控遞送後拘捕2男1女。

海關港口及海域科貨物資料研究組指揮官王紀翔指，由於該由加拿大抵港、報稱載有黃豆的20呎貨櫃的寄貨人是一間海外的服裝公司，與貨物的性質完全無關，加上不少北美地區大麻已合法化，且過往也曾偵破以不同食品作掩飾的走私毒品案件，故扣留貨物進一步檢查。

海關人員上月27日在葵涌海關大樓驗貨場檢查該貨櫃，發現共有500多袋黃豆，堆砌在貨櫃內的不同位置，而用以裝載黃豆的尼龍袋卻大小不一，隱約看到袋內藏有一些與黃豆形狀不相符的物品。進一步檢查後發現，發現內裡藏有數包以真空包裝的草本植物，經快速毒品測試，發現對大麻呈陽性反應。最終在83包黃豆內發現500公斤懷疑大麻花，估計市值約1.3億。

海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達稱，海關其後拘捕一名持雙程證、沒有在港工作簽證，並前去提取貨物的54歲男司機。而販毒集團得悉司機被捕後，也即指派一間本地物流公司主動向海關了解，並在翌日（28日）派出一名本地司機聯絡海關，希望提取貨物。

關員監控遞送行動後，於上月30日至本月2日在北角先後拘捕1名44歲女子及1名55歲男子，兩人分別是物流公司的職員和本地司機。海關相信被捕的3人並無直接聯繫，料販毒集團希望透過「斬件式」安排，增加海關執法難度及追查時間，案件仍在調查中，不排除有進一步拘捕行動。

另外，海關在今年首9個月檢獲約2,600公斤的大麻毒品,市值達到5.4億元，數量較去年同期升逾8成，且已超過去年全年檢獲總數。海關強調會繼續嚴厲打擊販毒活動，從源頭堵截毒品流入本地市場，呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

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