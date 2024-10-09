  • 27°C
香港時間：2024109日 (三) 18:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打擊毒品｜加拿大抵港貨櫃藏市值1.5億大麻花　海關拘3人

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港海關在葵涌海關大樓驗貨場檢獲約500公斤懷疑大麻花，估計市值約1.3億元。（政府新聞處圖片）

海關搗破一宗海路販毒案，上月27日在一批由加拿大抵港、報稱載有黃豆的貨物，檢獲約500公斤懷疑大麻花，估計市值約1.3億元，並在監控遞送後拘捕2男1女。

海關港口及海域科貨物資料研究組指揮官王紀翔指，由於該由加拿大抵港、報稱載有黃豆的20呎貨櫃的寄貨人是一間海外的服裝公司，與貨物的性質完全無關，加上不少北美地區大麻已合法化，且過往也曾偵破以不同食品作掩飾的走私毒品案件，故扣留貨物進一步檢查。

海關人員上月27日在葵涌海關大樓驗貨場檢查該貨櫃，發現共有500多袋黃豆，堆砌在貨櫃內的不同位置，而用以裝載黃豆的尼龍袋卻大小不一，隱約看到袋內藏有一些與黃豆形狀不相符的物品。進一步檢查後發現，發現內裡藏有數包以真空包裝的草本植物，經快速毒品測試，發現對大麻呈陽性反應。最終在83包黃豆內發現500公斤懷疑大麻花，估計市值約1.3億。

海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達稱，海關其後拘捕一名持雙程證、沒有在港工作簽證，並前去提取貨物的54歲男司機。而販毒集團得悉司機被捕後，也即指派一間本地物流公司主動向海關了解，並在翌日（28日）派出一名本地司機聯絡海關，希望提取貨物。

關員監控遞送行動後，於上月30日至本月2日在北角先後拘捕1名44歲女子及1名55歲男子，兩人分別是物流公司的職員和本地司機。海關相信被捕的3人並無直接聯繫，料販毒集團希望透過「斬件式」安排，增加海關執法難度及追查時間，案件仍在調查中，不排除有進一步拘捕行動。

另外，海關在今年首9個月檢獲約2,600公斤的大麻毒品,市值達到5.4億元，數量較去年同期升逾8成，且已超過去年全年檢獲總數。海關強調會繼續嚴厲打擊販毒活動，從源頭堵截毒品流入本地市場，呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

雙程證 司機 簽證 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

港女稱連鎖護理用品店購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
港女稱連鎖護理用品店購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
急症室最長等候時間（10月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月09日 時間16:05）
預防乳癌︱常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物
預防乳癌︱常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲