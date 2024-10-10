靚媽精明眼︱直擊內地平價超市攻港零食低至$2　即睇10大至抵買貨品

▲ 「好特賣Hot Maxx」看準時機進軍香港市場，在奧海城開設了首間分店。

【超市/好特賣HotMaxx/奧海城/平價超市】近年流行北上消費，內地連鎖超市深受港人歡迎，其中「好特賣Hot Maxx」以超低定價爆紅。「好特賣Hot Maxx」看準時機進軍香港市場，在奧海城開設了首間分店。TOPick記者就到超市現場直擊，精選10大至抵買貨品，當中有多款內地零食和食品，低至$2已經有交易，而近年大熱的蟹黃拌麵都只是$10。

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10大至抵買貨品

場內有多款零食、日常用品，甚至乎有護膚品。以下TOPick記者為大家推薦10大至抵買貨品。

1 $13/1盒 螞蟻人必買：瑞士蓮系列朱古力 2 $5/1包 健身人士恩物：胡椒雞胸肉丸 3 $2/1包 螞蟻人必買：Loacker 朱古力威化餅 4 $19/1支 護膚達人至愛：Avène 溫和潔面乳100ml 5 $19/1支 護膚達人至愛：Avene爽膚水100ml 6 $10/1盒 蟹黃拌麵 7 $22/1罐 Spam午餐肉罐頭 8 $2/1包 至抵之選：豆角乾 9 $2.5/包 螞蟻人必買：nabati檸檬味威化餅 10 $12/1包 養生達人必備：人蔘王精杜仲雄花茶

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而10樣至抵貨品中，最最最值得買是Avène 溫和潔面乳100ml及Avene爽膚水100ml，因為Avène溫和潔面乳及爽膚水200毫升連鎖店售$237，而在HotMaxx購入2支100ml裝，售價都是$38，非常抵買！就算試用都值回票價！

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