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靚媽精明眼︱直擊內地平價超市攻港零食低至$2　即睇10大至抵買貨品

休閒消費

撰文： 陳蔚嵐

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「好特賣Hot Maxx」看準時機進軍香港市場，在奧海城開設了首間分店。

【超市/好特賣HotMaxx/奧海城/平價超市】近年流行北上消費，內地連鎖超市深受港人歡迎，其中「好特賣Hot Maxx」以超低定價爆紅。「好特賣Hot Maxx」看準時機進軍香港市場，在奧海城開設了首間分店。TOPick記者就到超市現場直擊，精選10大至抵買貨品，當中有多款內地零食和食品，低至$2已經有交易，而近年大熱的蟹黃拌麵都只是$10。

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靚媽揀海味｜陳爽教分辨7種花膠　其中1種拍賣價達6位數
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10大至抵買貨品

場內有多款零食、日常用品，甚至乎有護膚品。以下TOPick記者為大家推薦10大至抵買貨品。

1$13/1盒螞蟻人必買：瑞士蓮系列朱古力
2$5/1包健身人士恩物：胡椒雞胸肉丸
3$2/1包螞蟻人必買：Loacker 朱古力威化餅
4$19/1支護膚達人至愛：Avène 溫和潔面乳100ml
5$19/1支護膚達人至愛：Avene爽膚水100ml
6$10/1盒蟹黃拌麵
7$22/1罐Spam午餐肉罐頭
8$2/1包至抵之選：豆角乾
9$2.5/包螞蟻人必買：nabati檸檬味威化餅
10$12/1包養生達人必備：人蔘王精杜仲雄花茶
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而10樣至抵貨品中，最最最值得買是Avène 溫和潔面乳100ml及Avene爽膚水100ml，因為Avène溫和潔面乳及爽膚水200毫升連鎖店售$237，而在HotMaxx購入2支100ml裝，售價都是$38，非常抵買！就算試用都值回票價！

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