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婦女發展｜民青局今設一站式家庭及婦女資訊平台　推為期三年贍養費調解試行計劃

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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政府今日（9日）舉辦首屆家庭暨婦女發展高峰會。（政府新聞處圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟今日（9日）宣布多項措施，包括推出一站式家庭及婦女資訊平台；正式透過關愛基金，與香港家庭福利會推出為期三年的贍養費調解試行計劃；與家庭議會正式推出為期五年的全新家庭教育推廣計劃，每年撥款八百萬元，資助民間推行非牟利的家庭教育項目。

政府今日（9日）舉辦首屆家庭暨婦女發展高峰會，政務司司長陳國基、國務院婦女兒童工作委員會委員馬列堅、外交部前副部長傅瑩等擔任主禮嘉賓。麥美娟致辭時宣布，民青局今日正式推出一站式家庭及婦女資訊平台，平台涵蓋六大範疇的信息，包括婦女權益、健康、就業和創業、家庭教育、家庭服務及婚姻資訊，亦囊括一些婦女發展和家庭教育相關活動。

為期三年的贍養費調解試行計劃，民青局指，是資助非政府機構為符合試行計劃資格的有需要人士（包括贍養費支付人及受款人），提供與贍養費相關的調解服務，為當事人提供一個法律程序以外的選項。試行計劃為期三年，預計可處理合共1200宗個案，惠及2 400名正在分居或離婚人士。只要涉及贍養費爭議的任何一方為香港居民及符合入息限額，雙方均可參與計劃，費用全免。

麥美娟指，民青局與家庭議會將於下周一，正式推出為期五年的全新家庭教育推廣計劃，每年撥款八百萬元，資助民間推行非牟利的家庭教育項目，藉以進一步推廣家庭價值，增進家庭幸福及社會和諧。計劃將涵蓋各種與家庭相關的主題，例如新手父母教育、親子教育、維繫家庭關係、傳承良好家風和家庭美德，以及其他與婚姻有關的題目等，以照顧不同家庭的需要。

陳國基：18位常任秘書長中有12位是女性  證明女士佔了大半邊天

陳國基致辭表示，女性在香港社會有舉足輕重作用，政府已推出多項措施保障婦女權益，包括將侍產假由三天提升至五天、產假由十周增至十四周，以及加強四條反歧視條例保障餵哺母乳的女士，未來會繼續推動促進家庭和婦女發展工作。他舉例，香港政府最高級別的常任秘書長中，18位當中有12位是女性，證明在政府當中，「女士不只是半邊天，而是佔了大半邊天。」

傅瑩：女性應發揮其獨特的感性認知  為維護和平、締造安全貢獻力量

傅瑩致辭強調，聯合國第1325號決議的通過，標誌着國際社會對婦女在和平與安全領域貢獻的認可，在全球面臨新的安全挑戰之際，女性應發揮其獨特的感性認知，為維護和平、締造安全貢獻力量。

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