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美食情報｜韓式快餐bibigo bapsang高水準牛肉飯　新開業派發1,000張優惠券

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

套餐由$49起，包括主菜、配菜，和餐飲或湯品，性價比高，在中環區來說更是抵食。（相片由餐廳提供）

Netflix近日熱播的飲食綜藝節目《黑白大廚︰料理階級大戰》大受歡迎，100位韓國廚師施展渾身解數為求在比賽中「有得留底」。
看此節目時大大引起吃韓食的欲望，韓式快餐bibigo bapsang最近在中環開幕，有堂食有外賣，大力推介它的韓式烤牛肉飯，令人回味。

Bibigo是韓國赫赫有名的餐飲品牌，旗下產品如調味料、醃料、冷凍餃子、炸雞、火鍋湯包等，在巿場上觸目皆是。首間全球旗艦餐廳bibigo bapsang剛在中環閣麟街開業，由麗新餐飲及bibigo母公司希杰集團（CJ CheilJedang）合作。

套餐由$49起，包括主菜、配菜，和餐飲或湯品，性價比高，在中環區來說更是抵食。（相片由餐廳提供）

名為bibigo bapsang，前者是品牌名稱，bapsang一字在韓式餐桌上滿滿的各種韓國美饌，大家肩並肩地共享，開宗名義店子抱持精心打造正宗地道、富有韓國風味的菜單。

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牛肉飯有驚喜

bibigo bapsang裝潢以綠、米、橙為主，一張橢圓形桌子置其中，予人活力之感。牆上放置大型餐牌，清晰列出套餐（共8款）、額外添加（共7款）及自選類別（13款），以一間快餐店來說選擇算多元，全部都是膾炙人口、受歡迎的經典韓食。其中一道精選主菜韓式烤牛肉飯，牛肉及飯選自本地米，汁料由韓國直送，軟嫩的牛肉片配上滋味甜鹹有致的醬料，無筋香口牛肉放在熱騰騰的米飯上，水準令人驚喜。

韓式烤牛肉飯是值得推介的主菜。（周美好攝）

韓式小食怎能少得炸雞，主菜的韓式甜辣炸雞飯，雞肉經炸後仍保持肉質細嫩，配上及濃稠的甜中微辣的醬汁，既脆口又惹味，大大的滿足。烤牛肉雜菜炒粉絲則以多種顏色鮮艷的食材同炒，包括肉汁豐盈的烤牛肉、新鮮蔬菜、滑溜兼帶咬勁的粉絲，是一道令人喜愛的comfort food。

韓式甜辣炸雞夠惹味，是另一推薦食物，可套餐加點或單點。（周美好攝）

連續３日中環送千張優惠券

喜愛有湯汁的，湯麵湯粉絲是不二之選，店內有兩款可供選擇：一是泡菜豬肉湯麵，結實的刀削麵掛上鮮辣的湯汁，恰到好處；二是牛骨湯粉絲配豬肉泡菜餃子，粉絲「索」盡牛骨湯精華，泡菜餃子微辣開胃，一次過滿足兩種味道。

炸豬肉泡菜餃子及泡菜豬肉湯。（周美好攝）

為慶祝新店開業，bibigo bapsang將於10月10日至12日於中環派發1,000張優惠券。食客可在開業首3天內，到旗艦餐廳以每張優惠券免費兌換一份煎餃子和兩份韓式甜辣炸雞。餐廳同時在Instagram上挑選3位幸運兒，每人送出兩頓免費套餐，詳情可關注@bibigo_bapsang。

bibigo bapsang
地址：中環閣麟街32號地下 
營業時間：星期一至日11:30am至10:30pm

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