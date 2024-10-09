遺產爭奪︱53歲港產醫生為奪遺產假扮護士向母親男友打毒針　認罪企圖謀殺待判刑

▲ 53歲港產醫生為奪遺產假扮護士向母親男友打毒針 認罪企圖謀殺待判刑

【爭遺產/港產英國醫生/打毒針/假疫苗/假扮護士/企圖謀殺罪/網絡熱話】又是錢作怪！一名在香港出生的英國醫生，因不滿母親立遺囑要將財產歸於她的男友，進而動了殺機。今年初，他僞裝成一名社區護士向母親男友注射「疫苗」，但實際上是毒液；事敗後被捕，承認犯下企圖謀殺罪，正等待判刑。

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綜合外媒引述法庭文件報道，出生於香港的53歲英國華裔全科醫生Thomas Kwan，是新特蘭（Sunderland）一間醫務診所的合夥人。有評價稱他「受人尊敬且經驗豐富」，與妻子育有一個兒子。

遺產爭奪︱不滿母親遺產分配動殺機

案情指出，Thomas的母親梁惠瓊（Wai King Leung，譯音；又名 Jenny Leung），與71歲男友Patrick O’Hara相伴20年，居於紐卡素。據悉，Thomas因得知母親立下遺囑，指明男友會在她去世後獲得其擁有的房地產，並直至男友去世前，都不會歸她的子女所有。

對此，Thomas大為不滿，母子關係日趨緊張，不但經常起爭執，甚至還因此驚動警方。

遺產爭奪︱假扮護士向母親男友打毒針

為爭奪母親財產，Thomas決意殺害71歲的Patrick O’Hara。1月22日，Thomas偽裝成一名社區護士，前往母親及Patrick同居住處，過程以不流利的英國亞裔口音企圖掩飾身分，甚至與母親及Patrick做了一份醫療調查問卷，並為他們量血壓、抽血，然後表示會替Patrick注射「新冠疫苗加強劑」，但實質是為其注射毒液。

隨後，Patrick注射完「疫苗」便感到劇痛，但Thomas安撫他說是正常反應，接著匆匆收拾醫療用品離開現場。Patrick在此後持續感到劇痛不適，於是聯絡家庭醫生，這才發現被騙，緊急送醫後被診斷出體内毒素引起「罕見且危及生命的肉食性疾病」，須進行多次手術切除手臂「相當大的部分」，才保住性命。

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遺產爭奪︱案發兩個月前已部署 作案堪比小説情節

法官形容，該起案件比小說情節更離奇，因Thomas在案發兩個月前，就已精心策劃並部署犯案，包括喬裝造假證件、勘察作案地點。警方在其家中搜查時，發現一張Thomas戴著假髮及假須鬚的自拍照，並取得一張假名「Raj Patel」的護士證，還有一批化學製品，包括可製造蓖麻毒素的蓖麻子。

另外，被告還在母親的電腦上安裝了間諜軟件，監視母親及她的男友。Thomas甚至還偽造醫療系統信件，發送假扮慈善機構的信函，訛稱會為Patrick提供免費飲料和餐食；及用後備SIM卡向受害者發短訊確認「打針預約」。

再到事發前一周，Thomas與家人入住了母親與Patrick家附近的一間酒店作「勘察」。根據閉路電視拍到畫面，Thomas在作案前一天，再度入住該酒店；到第二天就戴著黑帽、有色眼鏡、外科口罩及手套，前往母親與她的男友家中。

遺產爭奪︱承認企圖謀殺罪待判刑

警方在取得調查證據後迅速拘捕Thomas。而Thomas起初否認企圖謀殺罪，但承認向Patrick注射了毒藥，聲稱只想令他感到「輕微疼痛和不適」。

不過，在檢方正式立案後，Thomas便改變態度，於10月7日承認犯下企圖謀殺罪。

法官表示，警方在搜查被告住所時，發現了大量有關用毒藥殺人的研究資料。為了本次的蓄意犯案，他更開設假公司，訂購有毒化學品。而被告在收監時曾向妻子「懺悔」，指自己沒有處理好證據，實在愚蠢。對此，認為被告對用毒藥殺人有著「令人深感不安」的癡迷程度。

被告Thomas Kwan將於本月17日宣判刑罰。

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