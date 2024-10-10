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感冒迷思｜小兒感冒7類食物別亂吃　中醫推介3款止咳收鼻水食療【附感冒初起症狀】

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

註冊中醫師馬琦傑拆解感冒症狀、迷思，並推介3款湯水食療。

【感冒迷思/湯水茶療/免疫力/抵抗力/久咳不癒/鼻塞/化痰】在日常生活中，感冒是小朋友常見的健康問題，很多家長在孩子感冒時，常常會有一些誤解和迷思。，隨時影響孩子的恢復進程，甚至加重病情，註冊中醫師馬琦傑拆解感冒初起的5大症狀，提醒有7類食物別亂吃，並提供更合適的湯水食療，有助止咳、收鼻水，促進他們的康復。

開學湯水｜開學後小朋友特別易病　中醫推介3款湯水增強免疫力打好底子【附食譜】

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感冒迷思｜感冒初起症狀

註冊中醫師馬琦傑於Facebook專頁發文，拆解感冒迷思。他指出，如果大人或小朋友出現以下症狀，可能代表感冒初起。

點擊下圖查看5個感冒初起症狀：

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感冒迷思｜中醫揭7食物加重病情

感冒食療應該跟著病程而轉變，有些食療可以平時調養，但碰上外感或已染上流行感冒時，就要更小心選擇。

迷思1：感冒期間多吃水果可以補充維生素C可以預防感冒？

馬醫師認為，橙、柑、桔等水果，屬生冷、惹痰，反而會增加咳嗽，感冒加重，這時就停止食以上生果；而且，檸檬酸會刺激已經發炎的喉嚨，也會加重不舒服的感覺。他又指，維他命C是否可以預防感冒，目前仍有爭議，他認為均衡飲食、健脾去濕更重要。

點擊下圖看舒緩手足口病湯水：

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迷思2：小朋友久咳想進補一下？

馬醫師表示，一般出現咽喉腫痛、鼻涕或痰液黃稠、發熱高燒等炎症反應時，不宜任何服用補藥如人參、當歸、黃耆，滋補老火湯則是雞湯、鵪鶉湯等，會加速血液循環，讓病情加重（加重外邪）。他提醒，應等待完全痊癒才進補，若然家長不太清楚，最好先跟醫師討論，才開始恢復期的調養。

迷思3：感冒期間，小朋友不肯吃東西，可讓他們吃餅乾或較甜的食物？

馬醫師說，高糖的水果，如芒果、荔枝、甘蔗等，糖分會暫時抑制白血球抵抗細菌的能力，使身體的免疫系統會變弱；而甜食如雪糕 、朱古力、糖果 、夾心餅乾等會增加痰的黏度，加重咳嗽鼻塞問題。還有，導致腹脹和抑制食慾，影響消化，加重脾胃負擔，因此感冒就不容易痊癒。

迷思4：小朋友偏食，只愛吃雞皮可以吃嗎？或者給他吃煎炸食物，反而會喝更多水，不是更好？

煎炸烤如薯條、氣炸鍋，及油膩食物如肥肉、雞皮、燒鵝、羊肉等，需要更長的時間才能被腸胃消化，胃腸不舒服時，若食用這類食品可能會導致噁心，並引發胃酸逆流或腹瀉，感冒更難痊癒。而脆的食物，都會磨損喉嚨，加重熱氣，而且，喉嚨被磨損更會使發炎部位的癒合時間延長。

迷思5：日日都要飲奶，乳酪，醫生都話健康的，點解？

完全沒有敏感、沒有感冒的人士可以吃此類食物。不過，兒童未成熟的消化系統中，沒有分泌足夠的酶去分解牛奶蛋白，這些牛奶蛋白會在大腸中作怪，因而會令出現嘔吐、腹脹、多屁放、腸絞痛和或腹瀉等症狀。而且，食用牛奶會增加痰或鼻涕等黏液，所以，感冒期間更不能食用。

迷思6：習慣每日都飲咖啡、奶茶，感冒期間可以繼續嗎？

濃茶、濃咖啡、可樂含咖啡因可以利尿，會讓身體脫水，因此不利身體對抗病毒；更會刺激消化道肌肉，使腹瀉更劇烈，不利於感冒痊癒。

迷思7：喉痛，即是有熱氣，是否吃生冷食物可以中和？ 

感冒期間應該避免一切寒涼或冰凍食物，如凍飲、魚生刺身，其中以冷飲最爲需要關注。而生冷食物令脾胃功能不足或受損，身體恢復差，感冒更難清走。

點擊下圖看腸病毒症狀+預防方法：

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    • 感冒迷思｜推介的證狀食療

    針對小兒咳嗽、熱氣、熱祕可供參考，服用一至兩天未有改善，請儘快求醫。小兒咳嗽期間飲食不節，仍進食寒涼或煎炸油膩等刺激性食物，則會令脾肺受損情況加重，久咳不愈。注意當熱氣便祕改善，不用天天飲用。


    1. 陳皮水

    簡單制作的陳皮水，對於鼻塞（如食奶或風寒引起），腹脹食濟等症狀有所幫助；而如小朋友有喉嚨痕，咳嗽，多白痰，亦有舒緩效果。也可以令小朋友習慣中藥的味道。

    效用：化痰、理氣、健脾、通鼻

    適合：3個月以上

    做法：

    • 1.浸透陳皮；
    • 2.用刀刮去白色內皮；
    • 3.剪成細絲；
    • 4.用水滾約，細火㷛30分鐘，煲至大概100毫升左右。

    分量：

    • 3-6個月：1/4 塊果皮；
    • 6-12個月： 1/3塊果皮；
    • 12-24個月：1/2塊果皮；
    • 24-36個月：3/4塊果皮；
    • 36個月以上：1塊果皮

    飮用方法：保健每星期1-2次（視乎體質）

    2. 桑葉雙菊茶

    針對乾痛，唇乾，頭痛，黃鼻涕，全家合用。

    適合：3歲以上

    材料：

    • 乾桑葉 4錢
    • 有機洋甘菊 2錢
    • 杭菊 3錢
    • 連翹 2錢
    • 無花果 2錢

    做法：

    • 所有材料加1.2升水，煲15分鐘便可 ，可一家飲用。

    3. 養肺穀物粉+椰子中鏈油

    功效：可緩解熱氣便秘 

    適合：

    • 3歲以上 ：10g/每次；
    • 成人份：25g / 每次

    注意事項：當熱氣便祕改善，不用天天飲用

    點擊下圖看RSV症狀、傳播途徑、預防方法，以及與流感的區別：

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    文章內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師 」授權轉載。

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