珠海親子遊 | 珠海橫琴全新親子酒店開幕套票$698起　14,000呎主題樂園+5種房型

▲ 珠海橫琴梧桐樹親子酒店專為家庭親子出行的旅客精心打造。

【珠海橫琴/親子酒店/梧桐樹/親子活動】珠海橫琴梧桐樹親子酒店係近期極受歡迎嘅親子酒店，五種親子主題客房：分為 森林 / 積木 / 童話 / 海洋 /天空之城主題，房間設計風格獨特，處處流露出童趣，專為家庭親子出行的旅客精心打造，讓您與孩子的度假體驗更為豐富多彩, 海洋主題暢遊海底世界近距離與海洋生物互動、森林主題穿越大自然開啟冒險之旅、童話主題感受粉色浪漫走進芭比的世界、積木主題沉浸式搭建夢想之城，共築童真美好。

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酒店房間可望灣景及澳景，澳景酒店房間可以飽覽澳門Galaxy 景色, 可以觀賞煙花! 親子主題客面積370呎，每間房都有兩張1.8米床，足夠4 個人瞓! 仲有更大嘅三床家庭套房、家庭式自助餐廳等配套設施，好啱一家大細嚟玩個兩日一夜！

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新主題即將開幕

酒店內有14,000呎超大型親子遊樂綜合體「橫琴梧桐樹主題樂園」於今年 8 月底開幕，係一個以熱氣球夢幻城堡泡泡樂園親子主題嘅遊樂場，集主題酒店、親子互動、休閒娛樂等多項功能於一身，係目前珠海室內遊樂園最多泡泡球嘅遊樂園，有滑梯、海洋球池、攀岩、彈翻床等一系列遊樂設施，超多嘢玩。

另外，冰雪大世界項目亦即將開放，到時會有極地北極熊、冰雪大滑梯、五彩冰屋、南方雪鄉小院，還有打雪仗、對雪人、滑雪橇體驗等超多嘢玩，相信到時一定會成為又一人氣景點！



地址：珠海市香洲區琴海東路501號-梧桐樹親子酒店（珠海橫琴口岸店）

特色: 酒店位於珠海市香洲區，臨近橫琴口岸（近澳門）周邊娛樂、美食配備齊全，出行便利.

珠海首個大型波波池主題樂園酒店，適合親子出游

房間介紹: 親子酒店5大主題房型: 海洋/積木/童話/森林/天空之城

設施: 梧桐樹小童世界 (大型波波池)

餐飲: 2間餐廳用餐環境乾净整潔，菜品豐富

中餐廳營業時間：11:30-13:30，17:30-19:30

西餐廳營業時間：10:00-21:00（*逢周二閉園）

交通:

-港珠澳大橋珠海出口: 由口岸搭乘的士約20分鐘

-橫琴口岸：路程大約1.3公里，由口岸搭乘的士約5分鐘/步行約20分鐘

-橫琴北站：由站點搭乘的士約8分鐘/搭乘62路公交車約21分鐘

酒店附近景點:

珠海橫琴創新方內有National Geographic (橫琴國家地理探險家中心) , 獅門娛樂天地車程約10分鐘

長隆歡樂世界車程約10分鐘



最新優惠:

價錢:

698元起 包

1.主題親子房珠海景

2.⁠雙人自助早餐

3.雙人下午茶套餐

4.⁠一大一小 兒童樂園門票 (入住期間任玩）

預訂方法:

提供預約的日期、人數、小童年齡/高度、姓名及房型

確認預約后客服將於一個工作天回覆確定是否訂位成功

客服於星期一至五 10:00am-5:00pm回覆；星期六、星期日及公眾假期休息

歡迎優遊親子旅行社

查詢優惠

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