夫妻關係｜內地驚現「小三培訓班」　教3招釣金龜每堂學費咁多錢

▲ 內地驚現「小三培訓班」，教3招釣金龜，每堂學費達5位數。

【夫妻關係/小三培訓班/出軌/婚外情】不少打工仔為提升競爭力，都會參與再培訓課程，不過內地近年竟出現「小三培訓班」，教導學員如何成為稱職「小三」，更揚言「沒有拆不掉的家庭」，每堂學費索價2.98萬元（人民幣，下同，約3.3萬港元）。除了「小三培訓班」，亦有內地公司推出「勸退小三」服務，更有人豪擲過百萬元進行諮詢，這些課程和服務形成了一種新的產業鏈。

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夫妻關係｜內地「小三培訓班」每堂索價5位數

綜合內地傳媒報道，北京、上海等地近年相繼出現「小三培訓班」，微博早前曾瘋傳一張照片，可見一名女子手持咪高峰，站在簡報前講解課程，而簡報內容顯示「北京上海小三培訓班，學費29,800元一堂課，課課學員爆滿！」，又以「沒有拆不掉的家庭，只有不改變的自己！你不變男人就變！都這麼努力了，你還要一成不變嗎？」作為口號。

夫妻關係｜資深小三教3步釣金龜

據悉，這些課程會以高薪聘請資深小三向學員傳授經驗，並整理出一套「釣金龜」的流程。第一步要學會「包裝自己」，針對言談舉止、眼神、身材等進行訓練，確保舉手投足間成功吸引男人；第二步是「邂逅」，例如地點、時間、場景等，增加接觸目標的機會；第三步，是利用技巧俘獲約會對象的心，並問對方要錢。

課程結束後，培訓班會向學員提供10位已婚男士的電話，學員可以透過任何方式，只要能相約一位男士約會，便成功畢業。

▲ 內地近年出現「小三培訓班」。（網上圖片）

夫妻關係｜有公司推「勸退小三」服務

除了有「小三培訓班」，上海有公司推出「勸退小三」服務，收費高達每小時人民幣3,000元（約3,300港元）；還有土豪為「箍煲」豪擲141.5萬元（約156萬港元）進行諮詢和服務。

至於為何勸退小三收費如此高，負責人表示，原因在於要跟第三者「建立關係」，跟她們做朋友、做同事，給她們買衣服、送禮物、請吃喝、陪旅遊等，以獲得小三的好感，建立信任。

有些「小三」會被大婆打罵，肯定心情不好。她們就帶小三去旅遊、散心、消氣，勸說她們，讓她們知道婚外情的害處，從而實現勸退目的「在這些過程中，都需要成本」。

夫妻關係｜10大最易出軌同事行業排名

出軌有樣睇？甚至與職業有關？英國知名網站「Thortful」曾進行一項涉及2,000人的調查，公開10大最易出軌同事的行業，會計業、金融業、HR（人力資源）等都榜上有名，當中從事榜首職業的受訪者，近半數曾與同事發生關係，即睇完整排名！

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夫妻關係｜美國最佳偵探列20大出軌徵兆

被譽為美國最佳私家偵探、前聯邦特工Thomas Martin指出，出軌是有跡可尋，更列出有20大徵兆，如果另一半中了3個或以上徵兆，對方就很可能出軌。

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