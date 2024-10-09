共「健」未來｜輝瑞舉行首個共「健」未來研討會　探討不同可能性以達健康公平最大化

▲ 輝瑞香港今日（9日）舉行「共『健』未來研討會」，邀請嘉賓共同探討如何為香港建設更健康的未來。

輝瑞香港於周三（9日）首次以探討社會健康公平、精神健康等議題，舉行「共『健』未來研討會」，邀請超過60位本地病人組織代表、學者、醫護界代表、議員和其他持分者參與活動，從不同角度出發，集思廣益，共同探討如何為香港建設一個更健康的未來。

最新影片：

根據世界衞生組織，享受最高可能標準的健康是每一個人的基本權利，不應該受其種族、宗教信仰、政治取態、經濟或社會條件限制。香港中文大學健康公平研究所亦曾指出，為了彰顯健康為作為人類的一種權利，衞生政策和計劃必須優先照顧社會上弱勢社群的需要，令社會更趨公平。

輝瑞香港及澳門區總經理申德明（Krish）表示：「我們希望以一個促進者的角色，透過製造一個緊密的對話平台，推動病人組織與各界相關人士進行深度交流，並藉此向外界表達患者和照顧者最殷切的需求，促使香港政策制定者開展或持續更多對市民健康有利的政策。上週是輝瑞年度的Patients in Focus Week—我們聚焦如何以患者的需求為先，走進社區與病人組織代表見面並了解他們的需要，實踐幫助人們活得更長久、更健康的這個堅定理念。這同時亦是我們時刻追求突破的原動力。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

共「健」未來｜病人組織分享患者和照顧者訴求

「香港病人組織聯盟」主席袁少林在研討會上分享，表示聯盟一直致力以病人組織發聲，因為獲取最大可能的健康乃是基本人權；而香港罕見疾病聯盟服務統籌經理及護理顧問陳淑雲則表達了罕見疾病病患如何面對困境，以及冀望得到的援助。此外，癌症資訊網創辦人吳偉麟亦分享了年青癌症病患面臨的各種挑戰，和他們如何抱著樂觀和處之泰然的心態去抗癌。

共「健」未來｜醫生及學者分享意見

香港大學臨床醫學學院精神醫學系臨床助理教授、精神科專科醫生鄭柏榮在研討會上談及有關病患、照顧者及社區的精神健康的問題，香港中文大學賽馬會老年學研究所及健康公平研究所代表余浩欣博士就從學術角度探討健康公平的意義，並提倡預防保健心態、健康老化、創新健康舉措以及提升健康素養等措施能為所有人建立更健康社區的機會。隨後，聖雅各福群會持續照顧服務高級服務經理鄭苗穎在會上介紹了社區健康的支援計劃及未來展望，希望可以透過社區藥房幫助更多病人，推動整個社區的健康，並強調社區藥房在提供經濟支援、疾病教育和健康管理方面中擔任的角色。

輝瑞中國香港及澳門區法規科學主管及多元、平等、共融 (DE&I) 委員會香港代表洪凱欣最後在研討會結幕致辭中承諾：「彌合差距，建立健康和福祉的未來是我們共同的使命。輝瑞一直致力於滿足不同人群不斷變化的健康需求，和改善社會健康公平。這不僅是一項任務，更是集體努力的成果。透過持續的努力和貢獻，我們可以為社會帶來更多的健康與福祉。輝瑞將繼續積極參與和推動這一目標，與各方攜手共建更加健康公平的社會。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5