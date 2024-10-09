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靚媽精明眼｜直擊Adidas開倉過千貨品低至45折　童裝$90起買滿3件享額外9折

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Adidas開倉大減價，大家行過路過千萬別錯過！

【靚媽精明眼/OnTheList/雙十購物節/Adidas】網購平台OnTheList由即日起舉行「雙十購物節」，將涵蓋時尚、美妝、生活、家居等多個範疇，無論線上還是線下，都提供最火熱優惠。運動品牌Adidas率先在鰂魚涌陳列室舉行開倉優惠，由10月7日起至10月12日，一連6日進行大減價，只要免費登記成為OnTheList會員即可入場選購。

TOPick記者為大家直擊現場過百款波鞋、男女運動服飾等減至45折，亦有Stella Mccartney聯乘系列發售，童裝更低至$90一件，而且買夠3件$100以上的貨品，可享額外9折優惠！

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Adidas開倉｜小童波鞋低至$150對

陳列室場內劃分不同區域，有波鞋、服飾、褲子、童裝等等，每區款式貼有特定價錢的顏色貼紙，例如藍色代表$90，沒有標示顏色就代表$150，最貴是紅色貼紙要$800，當中童裝T恤最抵買，只需$90一件，童裝套裝也只需$150，而小童波鞋亦低至$150一對。

最新影片推介:

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關愛校園｜台山商會學校培育人才46載　以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶

Adidas開倉｜Hello Kitty聯乘款少女心大爆發

男女裝服飾和鞋履方面，女裝T恤$150有交易，而且款式長青，不怕過時，而男裝T恤也只需$150起，男女波鞋亦有多款選擇，最平$300一對，連Hello Kitty聯乘款也有得買，令人少女心大爆發！

記者直擊多個區域，為大家揀選以下精選貨品：

Adidas開倉｜童裝精選貨品

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Adidas開倉｜女裝精選貨品

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Adidas開倉｜男裝精選貨品

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Adidas開倉詳情：

開放日期：10月7日至12日
地址：太古坊濠豐大廈4樓全層
開放時間：
10月7日：中午12時至晚上8時
10月8日：上午8時至晚上8時
10月9日：上午10時至晚上8時
10月10日：上午8時至晚上8時
10月11-12日：上午10時至晚上8時 

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