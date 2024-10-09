萬寧事件丨便衣保安誤指港女偷竊箍頸　萬寧與有關保安公司解約向顧客致歉

▲ 萬寧為便衣保安誤當港女偷竊箍頸事件道歉。

【萬寧 / 便衣保安 / 枇杷膏】一位港女（梁小姐）在昨日（10月8日）下午於社交平台發文，表示在於尖沙咀的萬寧購買枇杷膏離開店舖後，遭兩名女子箍頸及扯背囊，邊將她扯回萬寧店內，邊指控該港女：「你跟我過嚟！你冇畀錢！你偷嘢！」

樓主形容當時驚到喊，幸好樓主「褲袋袋住張收據」，於是拿出來向經理展示，經理回答：「係呀，你有俾錢」，樓主質問：「究竟發生咩事？你覺得我冇俾錢，你咪問我攞張收據睇囉，唔使扯住我入返舖頭啩。」而經理解釋：「兩個女人係佢哋嘅便衣保安」。

樓主稱兩人沒穿着制服亦無職員證，質疑她們手法粗暴，形容以為被綁架，事後已致電客服投訴。

萬寧事件丨港女稱萬寧購物被誤會偷竊 遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚

▲ 港女發文表示被萬寧誤會偷竊，並被便衣保安粗暴對待。

萬寧事件丨即與有關保安公司解約

樓主此文發出後，即成網上熱話，甚至有網民在萬寧官方社交平台表不滿。

在今日下午近6時，萬寧在官方社交平台發文致歉，並解釋店舖是聘用第三方保安公司，而據了解涉事保安已被解僱，同時表示萬寧已即時終止與該保安公司合約。

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