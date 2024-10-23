超市大搜查‧消委會2024丨消委會評測食品安全一文睇盡　米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【持續更新】

▲ TOPick整合多項消委會食品安全清單，讓讀者能一文盡覽所需資訊。

【食品安全／消委會／消委會米粉／消委會即食麵／消委會雪糕雪條／消委會食油／消委會咖啡】食安一直是大眾關心的議題，本港消委會過去曾就市面上不同類別的食品進行檢測，為消費者提供參考。有見及此，TOPick整合了多項消委會食品安全清單，包括常見的包裝米線米粉、即食麵、意粉、罐頭魚、雪糕、雪條、朱古力、肉丸、樽裝水、食油、牛油、食鹽、香口膠、喉糖等，讓讀者能一文盡覽所需資訊。

消委會包裝食品丨米粉、河粉、即食麵、意粉

消委會米粉｜26款含重金屬砒霜恐致癌 消委會12款米線/米粉/河粉安全名單最平$3.5 點擊閱讀此文章 消委會即食麵｜逾9成含潛在致癌物1款鈉含量嚴重超標 消委會評測4款較低脂安全即食麵【附詳細名單】 點擊閱讀此文章 超市大搜查｜14款意粉含可能致癌物 13款獲消委會評滿分 屬安全之選最平$5.5【附詳細名單】 點擊閱讀此文章

消委會加工食品丨香腸、罐頭魚、肉鬆、肉丸、醃菜、臘腸

超市大搜查丨不含獸藥代謝物及致癌物 消委會評測9款低脂低鈉香腸 39款腸仔邪惡度大比拼【附4款較低飽和脂肪香腸】 點擊閱讀此文章 超市大搜查｜46款含重金屬12款驗出致癌物 消委會推薦20款安全罐頭魚 點擊閱讀此文章 【消委會】13款肉乾肉鬆含致癌污染物 8款總評4.5星以上安全名單 點擊閱讀此文章 【消委會】消委會檢測60款肉丸 15款屬較低鈉包括佳寶及勝利牛丸 點擊閱讀此文章 【消委會測試】包裝醃菜逾8成半藏高鈉陷阱 消委會推薦10款總評4星半名單 點擊閱讀此文章

消委會糧油醬料丨豉油、食油、橄欖油、牛油、食鹽、蜂蜜

2024最新｜食用色素E150c恐產生致癌物 24款不含色素0添加豉油名單 點擊閱讀此文章 消委會食油｜6成食油含致癌物塑化劑 15款不含基因致癌物安全食油 點擊閱讀此文章 消委會教你揀橄欖油 邊款橄欖油不含致癌物？【內附名單】 點擊閱讀此文章 【消委會】消委會檢測28款牛油產品 11款總評4.5星或以上名單 點擊閱讀此文章 【超市大搜查】14款不含金屬污染物食鹽 消委會教選購+保存貼士 點擊閱讀此文章 超市大搜查｜13款含抗生素+除害劑恐致癌 影響男性生殖系統 15款消委會安全滿分蜂蜜【附詳細名單】 點擊閱讀此文章 消委會臘腸｜消委會測試30款臘腸6款含禁用染料部分或致癌 推介4款高分安全臘腸 點擊閱讀此文章

消委會雪糕零食丨雪糕雪條、朱古力、香口膠、糖果

超市大搜查｜「E仔」添加劑或致無藥醫腸炎 105款不含E466/E433雪糕雪條 消委會推薦6款安全雪糕 點擊閱讀此文章 超市大搜查｜23款朱古力含致癌物 14款安全獲消委會評5星 最平一款瑞士製僅售$10 點擊閱讀此文章 【澳門消委會】阿斯巴甜被列2B類致癌物 10款香口膠及糖果安全清單 點擊閱讀此文章

消委會保健品丨喉糖、魚油補充劑

消委會飲品丨咖啡、樽裝水

消委會咖啡2024｜消委會測試49款咖啡產品 推薦7款獲評5星：UCC、馬莎 逾9成半咖啡含基因致癌物1款踩界上限｜附消委會咖啡名單一覽 點擊閱讀此文章 消委會樽裝水丨2款樽裝水溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入可致噁心腹痛 3款樽裝水不含多類金屬雜質【附18款5星樽裝水名單】 點擊閱讀此文章

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