  • 27°C
香港時間：2024109日 (三) 20:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童健康丨防止病毒感染從雙手做起　拆解潔手時間及正確步驟

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【兒童健康／潔手／手部衛生】正確潔手步驟好重要！不少家長雖然知道保持小朋友雙手潔淨是非常重要，因為可以防範病菌傳播，但卻不太了解正確潔手步驟，下文將整理常見潔手時間及正確潔手步驟。

最新影片:

童學園
關愛校園｜台山商會學校培育人才46載　以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶

根據衛生署資料，若雙手被病原體污染，尤其是被呼吸道分泌物或糞便弄污後，便很容易把疾病如痢疾、霍亂、肝炎、流行性感冒、手足口病等傳播。因此保持手部衞生是預防傳染病的首要條件，而用梘液及清水或酒精搓手液，均可達致手部衞生。

4大情況必須潔手：

1. 接觸眼、鼻及口之前和後
2. 進食或處理食物前
3. 如廁後
4. 當手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏或咳嗽後

署方亦提醒，當家長雙手有明顯污垢或被血液、體液沾污、如廁後或更換尿片後，應用梘液及清水潔手。如雙手沒有明顯污垢時，可用含70-80%酒精搓手液潔淨雙手。

正確潔手步驟：

1. 開水喉弄濕雙手。
2. 加入梘液，用手擦出泡沫。
3. 離開水源，按潔手技巧 7 步驟揉擦雙手（包括手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖及手腕）最少 20 秒，揉擦時切勿沖水。
4. 洗擦後用清水將雙手徹底沖洗乾淨。
5. 用潔淨的毛巾或抹手紙徹底抹乾雙手。
6. 雙手洗乾淨後，不要再直接觸摸水龍頭，例如先用抹手紙包裹著水龍頭，才把水龍頭關上。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

兒童健康 霍亂 手足口病 咳嗽 肝炎

最高瀏覽

港女稱連鎖護理用品店購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
港女稱連鎖護理用品店購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
急症室最長等候時間（10月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月09日 時間16:05）
預防乳癌︱常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物
預防乳癌︱常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲