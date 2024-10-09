兒童健康丨防止病毒感染從雙手做起 拆解潔手時間及正確步驟
兒童健康
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【兒童健康／潔手／手部衛生】正確潔手步驟好重要！不少家長雖然知道保持小朋友雙手潔淨是非常重要，因為可以防範病菌傳播，但卻不太了解正確潔手步驟，下文將整理常見潔手時間及正確潔手步驟。
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根據衛生署資料，若雙手被病原體污染，尤其是被呼吸道分泌物或糞便弄污後，便很容易把疾病如痢疾、霍亂、肝炎、流行性感冒、手足口病等傳播。因此保持手部衞生是預防傳染病的首要條件，而用梘液及清水或酒精搓手液，均可達致手部衞生。
4大情況必須潔手：
1. 接觸眼、鼻及口之前和後
2. 進食或處理食物前
3. 如廁後
4. 當手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏或咳嗽後
署方亦提醒，當家長雙手有明顯污垢或被血液、體液沾污、如廁後或更換尿片後，應用梘液及清水潔手。如雙手沒有明顯污垢時，可用含70-80%酒精搓手液潔淨雙手。
正確潔手步驟：
1. 開水喉弄濕雙手。
2. 加入梘液，用手擦出泡沫。
3. 離開水源，按潔手技巧 7 步驟揉擦雙手（包括手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖及手腕）最少 20 秒，揉擦時切勿沖水。
4. 洗擦後用清水將雙手徹底沖洗乾淨。
5. 用潔淨的毛巾或抹手紙徹底抹乾雙手。
6. 雙手洗乾淨後，不要再直接觸摸水龍頭，例如先用抹手紙包裹著水龍頭，才把水龍頭關上。
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