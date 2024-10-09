BB改名｜麥玲玲分享8點改名貼士　改錯名隨時影響姻緣健康

▲ BB要改名，可以參考麥玲玲貼士。

【改名/風水/玄學/麥玲玲】俗語話「唔怕生壞命、最怕改壞名」!所以名字絕對能夠影響一世。玄學家麥玲玲早前就拍片提醒父母為BB改名要注意的事項，如果改錯名，會影響姻緣，甚至乎容易受傷，父母想為仔女改個好名，就要注意以下8大點:

不少人會付費為風水命理師改名，不過BB出世使費多，如果想慳番啲，自行改名時可以參考麥玲玲師傅的意見。

BB改名｜點擊圖片解釋更詳盡：

1. 要平衡小朋友命格。

2. 中文名字越小改越好，改名要趁早，靈動力會更加強！

3. 男孩子改中文名忌名字過於女性化，女生名也忌男性化。

4. 改名要避諱中文名字不可以與長輩重覆。

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5. 女生的中文名字不宜帶來飄薄、寒冷感覺，例如「雪」，或者「雲」字。

6. 跟族譜改名不要壓制別人的中文名。

7. 改冷門中文名易影響「外緣」。

8. 命格很弱不宜改簡單通俗的中文名，會影響健康。

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同場加映：2024香港20大最受歡迎中英文名

新手爸媽為BB改名是一大難題，有人隨喜好貪好聽，有人會夾時辰八字。近年相信大家都會認識幾位「嘉欣家俊」，這些名字確實一度高踞香港熱門中文名字排行榜，但來到2024年，「嘉欣家俊」已不再如往年受歡迎，究竟邊個名字是目前最當紅？

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