BB改名｜麥玲玲分享8點改名貼士 改錯名隨時影響姻緣健康
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撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 53 分鐘前
【改名/風水/玄學/麥玲玲】俗語話「唔怕生壞命、最怕改壞名」!所以名字絕對能夠影響一世。玄學家麥玲玲早前就拍片提醒父母為BB改名要注意的事項，如果改錯名，會影響姻緣，甚至乎容易受傷，父母想為仔女改個好名，就要注意以下8大點:
不少人會付費為風水命理師改名，不過BB出世使費多，如果想慳番啲，自行改名時可以參考麥玲玲師傅的意見。
BB改名｜點擊圖片解釋更詳盡：
1. 要平衡小朋友命格。
2. 中文名字越小改越好，改名要趁早，靈動力會更加強！
3. 男孩子改中文名忌名字過於女性化，女生名也忌男性化。
4. 改名要避諱中文名字不可以與長輩重覆。
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5. 女生的中文名字不宜帶來飄薄、寒冷感覺，例如「雪」，或者「雲」字。
6. 跟族譜改名不要壓制別人的中文名。
7. 改冷門中文名易影響「外緣」。
8. 命格很弱不宜改簡單通俗的中文名，會影響健康。
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