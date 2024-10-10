愛自己︱急促生活像GPS每天抱擁自己1分鐘　校長:放空腦袋釋放壓力

▲ 前保良局陳守仁小學校長楊永明，建議大家每日都要擁抱自己1分鐘，放空腦袋。

假設人的睡眠時間平均大約每晚8個鐘，那麼我們一天就有16小時是醒著的。你有沒有想過：在這16小時裏，有幾多時間是感到「清醒」的？或許你會說：不是睡著當然是清醒啦？！請不要誤會，我說的「清醒」不是神思恍惚、沒精打彩那種狀態；而是指我們有否在意自己在當下積極地「活著」。

最新影片:

在那節奏急促的城市生活中，「活著」那種狀態像是進入了自動導航模式，而節日就是哪些卡點，例如聖誕過後就是新年，情人節後就是復活節，復活節後是考試，接著便是暑假，我們就隨著這些卡點去安排生活內容……你有想過這就是活著嗎？

朋友們，你一定知道一小時有幾多分鐘，那一天呢？二十四小時叫做一天，一天下來我們就有一千四百四十分鐘，你我平等，沒多沒少。既然每天都有1440分鐘，除卻睡覺那八小時，你絶對有機會在任何一分鐘稍作停頓，選擇放空，什麼也放下，專注地與自己相伴。

自己可以與自己作伴嗎？可以！你絶對可以選擇與自己作伴，是獨處也不是獨處……伴者，二人同行，《論語》有云：吾日三省吾身；反省的對象既是吾身，那麼我們不就是與己為伴為友嗎？其實我們和自己是最親密零距離的好搭檔，既是同行，互相支持互相原諒是良好關係的鑰匙。

有聽過「發呆比賽」嗎？發呆比賽的源起是行為藝術；發呆放空英文為：Space-Out，原意是借此活動幫助都市人腦袋放空，釋放壓力，香港叫「發吽哣大賽」，引人發笑。刻意去發呆放空，還要比賽，其實是特意讓人從彷彿無止境的忙碌密室中逃脫出來，去反思生活的意義。

每天抽時間「放空不做任何事情」不是浪費人生的奢侈活動，而是讓人有一個機會練習好好專注自己，靜靜觀察自己，放下手機、離開屏幕……你可以選擇觀察自己的呼吸方式，也可以細意覺察當下個人感受，此中不帶任何批判，只是知道就好；一旦胡思亂想，就輕鬆溫柔地提醒自己再試一次，用一分鐘或數分鐘抱擁自己，是愛的藝術。

能夠擁抱自己，必定有能力愛護自己；能夠愛護自己，就有能力愛人，並生活在愛中！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】