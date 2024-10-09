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親子本地遊︱維他奶聯乘九巴特選三條推薦路線    探索八間香港特色小店

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

維他奶聯乘九巴特選三條推薦路線，探索八間香港特色小店。

下一站美食店！想參與維他奶™精心準備的夏日二重奏，就要緊貼維他奶™與九巴破天荒聯乘舉辦的「分享日嚐滋旅」。今個九月，坐上九巴推薦路線，齊齊探索香港特色小店，以嶄新角度感受日常。原來平凡的日常，相同的「街道」上都有著不一樣的風景，維他奶™為你帶來會心微笑的小驚喜，感受生活的溫度。

童學園
關愛校園｜台山商會學校培育人才46載　以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶

維他奶™聯乘九巴設計三條虛擬路線 八間主題餐廳推維他奶™隱藏菜單

維他奶™ X 九巴「分享日嚐滋旅」共有三條路線：日嚐早餐線、放Break唞唞線和Gathering分享線，每個行程都會有建議巴士路線，乘坐路經主題餐廳，完成 指定任務後更可獲取獎品！於活動期間購買維他奶™ 產品即可參加大抽獎，贏取智能手機、Autocamper 日系小山屋豪華露營用品現金券等！Scan 二維碼參加大抽獎，一同發掘價值$30,000 豐富獎品，買得愈多，中獎機會愈大，千萬不要錯過！

是次維他奶™ 將與八間本地小店合作，餐廳主打香港特色，包括街頭小食、茶餐廳美食等等，配上新鮮的玻璃樽維他奶或盒裝豆奶，滿滿的地道香港滋味。每間主題餐廳均會推出期間限定菜單，以至抵價歎美食和 維他奶™！店內更有大量裝飾及 1:1 模擬巴士站立牌，尖沙咀碼頭的巴士總站更打造成 維他奶™ 主題車站，大家享受美食之餘還可以瘋狂打卡！

日嚐早餐線

1.豪華咖啡茶廳

2.明明車仔麵專門店

放 Break 唞唞線

1. 真姐港台美食

2. 源興隆麵家

3. 仙跡岩

Gathering 分享線

1. 牛站(駅)麻辣火鍋放題

2. 盛記盆菜&盛記麵家

3. 撻 QC+煮

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