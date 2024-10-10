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Sick問識答｜40歲女經期絮亂揭患癌　中醫拆解季經成因+2大調經茶飲

保健美顏

撰文： 倪慧雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【月經/經痛/痛經/季經/中醫/茶飲】女性經期混亂成因良多，註冊中醫師林冠傑接受訪問時分享病例，指一名40歲女性過去一直經期混亂，期間更出現多種經痛不適，經檢查後最終發現患上惡性腫瘤。林醫師今次為大家拆解季經種種成因及調理方法、分享2大調經茶飲，幫大家避開經痛或季經困擾。

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月經失調｜40歲女經期混亂頻感腹痛 求醫驚揭患惡性腫瘤

林醫師分享上述病例時指，該名女士過去一直經期混亂、無法估算自己何時會月經來潮，加上頻頻出現經痛、腹痛，晚上亦會感到疼痛不止，而痛症卻各有不同，經常以為自己提早收經，故到診所求醫。

林醫師經診斷後認為她的氣血較差、狀態不佳，因此轉介她找婦科醫生進行體檢，結果不幸確診患上惡性腫瘤。

相關內容：Sick問識答｜經常著高踭鞋恐致經痛？ 中醫拆解6大成因+調經宜忌

月經失調｜1類季經屬正常情況？ 醫師拆解經期混亂成因  

林醫師表示，不少女性都曾經試過經期混亂，有部分女性經期較為特別，可能每隔3至4個月才會到來，某些女性月經會忽然1個月來一次、突然3個月才來一次。西醫角度認為，假如經期絮亂超過3個月，便可確認為經期混亂，但如果家族中，例如媽媽、外婆或姊妹等，亦有季經問題，那麼家族中女性亦有可能出現季經，未必是特別問題。

但如果已確認為經期混亂，中醫角度則會認為是氣血問題所引致，例如那段時間身體狀況不佳、大病初癒、患病、情緒波動或肝鬱氣結等；西醫方面則可能會要求查清病因，例如是否患有荷爾蒙失調，或其他身體因素，例如子宮肌瘤、子宮病變、配戴子宮環等，從而誘發月經問題。

月經失調｜調理經期有辦法 醫師建議8大宜忌有助改善

經期往往透露健康狀況，林醫師強調中醫著重內外兼治、全人醫治，想要經期正常應從生活、飲食多方面著手，以下8大宜忌可有助大家改善月經混亂：

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月經失調｜經期飲花茶易頭暈？添加1物助養血軀風

經期不適時，不少女性都喜愛喝花茶調理，惟林醫師表示，不少人飲用玫瑰花焗或洛神花等花茶時都不喜加糖，飲用後又出現頭暈狀況，這是因為花茶中的芳香油會解表，令人感到放鬆，但同時亦令到人體毛孔打開，令人變虛，因此飲用花茶時最重要添加些許片糖、黃糖、冰糖或少量薑母糖等，皆有助養血軀風。

月經失調｜經期中後期「補一補」 中醫推介2大調經茶飲

經期期間或過後想要補一補，林醫師則分享以下1款可有助經期間健脾、安神、養血之餘，亦不會過分影響經期運作的茶飲：

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林醫師表示，中醫認為經期後人體會變虛，因此需要補血，則較為適合以下一款有助補血養血、驅風、補腎、暖宮的經期後調理茶飲：

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