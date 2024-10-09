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AI｜科大率先引入全港最大型浸沒式液冷卻系統　數據分析工作耗時由數天縮短至數小時

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科大最新引進全港最大規模浸沒式液冷卻系統，（左起）科大副校長（研究及發展）鄭光廷及資訊科技總監關樹建。（科大提供圖片）

香港科技大學近日引入全港最大規模的「浸沒式液冷卻系統」，為本港首間大學引入相關技術，包括預計於後年2026年落成、樓高8層的「高性能數據中心」亦將採用。

科大指，新系統能降低逾80%冷卻耗電量，並為電腦提供更理想的低溫操作環境，提高運算性能，在「AI新世代」下有助支援先進科研工作，例如可將耗時數日的數據分析工作，縮短至數小時內完成。

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科大表示，特別是分析大數據及執行複雜算法等的科研工作，需要高效能的運算設備（HPC），但此類伺服器耗電量高，並會產生大量熱力，阻礙發揮運算效能，引入新系統能解決以上問題。科大首階段安裝8個「浸沒式冷卻水箱」，可容納約280台中央處理器（CPU）和圖形處理器（GPU），預計於2026年落成的「高性能數據中心」亦將採用此技術。

科大獲教資會「改建、加建、維修及改善工程計劃」（AA&I）撥款支持引入新系統。校方指，相較傳統機櫃式系統利用風扇和冷氣來散熱，新技術透過將精密電腦硬件直接浸入特製的「類水冷卻液」進行散熱，可顯著減少逾80%的能源消耗，並有效把機房的能源使用效率（PUE）降至低於1.1*（數值越接近1，代表數據中心的能源消耗效能越好），長遠有助延長硬件壽命，從而減輕數據中心營運成本，實現可持續發展。

校方指，隨著運算能力提升，原本耗時數日的數據分析工作，可縮短至數小時內完成，將有利大學從事更多需要高效大數據分析的研究工作，例如疫苗開發、個人化醫學、癌症基因組學、天體物理學模型構建以及材料科學等。

由於新的液冷卻技術能有效降低耗電量，校方預計每年可避免排放900噸二氧化碳，較傳統機櫃式系統減少碳排放達量45%，每年節省近300萬元電費，同時令效能功耗比（performance per watt）提升10%。此外，新技術所採用的冷卻液壽命長達10年或以上，並且屬非腐蝕性兼可生物降解的材料，可大大減少對環境的影響。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，踏入AI新世代，大學持續提升AI基建設備，包括上述新技術，以及正籌建新數據中心，以孕育滋養創新的環境，讓師生可不斷突破界限，力求創新。

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