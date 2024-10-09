新質生產力｜工聯會倡徵AI稅　籲政府與不同界別研討稅率

▲ 工聯會今日（9日）就「發展新質生產力與勞動轉型」舉行政策對談暨研究報告發布會。（戴朗希攝）

工聯會今日（9日）就「發展新質生產力與勞動轉型」舉行政策對談暨研究報告發布會，提到人工智能促使勞動力市場轉變，經濟活動亦日趨平台化，認為應將勞工權益納入新質生產力發展框架，又建議政府考慮對AI相關活動徵稅。

工聯會認為，政府有必要審視考慮徵收AI稅，認為可為政府提供額外財政資源，用於支援受AI發展影響的僱員再培訓和社會福利項目。提議先行設立「AI發展基金」，向部分企業徵收適度費用。

對於該向哪些公司徵稅及多少稅率，工聯會副理事長、香港I.T.人協會會長李廣宇稱，目前仍有「清晰化的空間」，強調政府在開展相關工作時，不能「關埋門自己諗」，需和不同界別研討，以了解業界難處和優勢、及如何精準計算稅款等問題。

工聯會會長吳秋北強調，發展新質生產力離不開勞動者的積極參與和支持，呼籲政府重視提升勞動者的待遇和地位，在推動新質生產力同時，要確保人人能分享經濟發展成果，提升勞動階層待遇和社會地位。

促採取措施應對勞工職業風險

工聯會立法會議員梁子穎表示，在新質生產力下新技術、新產業、新業態不斷湧現，勞動者面臨的職業風險複雜多變，當局應設立「中央職業保險補償基金」，以及設「職業安全健康保障局」去處理各項新產業的工作保險、復康及賠償問題。

另外，工聯會建議政府大力加強職業教育及培訓，提升本地勞工整體質素，為發展新質生產力提供人才支撑。

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記者：戴朗希