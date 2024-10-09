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招聘公務員｜約1.3萬人爭做AO　266人爭一位　局長親授應試錦囊

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 5 小時前

最後更新： 2 小時前

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政府新一輪聯合招聘政務主任（AO）、二級行政主任（EO）工作上周五截止申請，共收到約20,700名申請人報名。（資料圖片）

政府新一輪聯合招聘政務主任（AO）、二級行政主任（EO）工作上周五截止申請。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，共收到約20,700名申請人報名。其中，逾13,300份申請AO職位，較去年增加6%，創2021至22年度以來新高；至於EO職位，則接獲約18,400份申請，與去年相若。

楊何蓓茵對申請數字感鼓舞，反映不少人士，包括應屆畢業生和大學三年級學生，均有志向加入政府，為社會和市民服務。

她續指，下一個關鍵日期是12月7日。合資格的申請人會獲安排參加於該日在香港舉行的聯合招聘考試 （JRE）。至於在內地和海外升學或居住的考生，亦會於同日在7個香港以外城市（即北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼）的其中一個場地應考JRE。

局長授應試錦囊：答案非越長越好

JRE要求考生在3小時內完成一中一英共兩條題目，楊何蓓茵提供應試錦囊，提醒兩題的評分比重一樣，大家需要小心分配時間作答，強調答案非愈長愈好，最重要是以流暢的行文，展示有系統的分析和邏輯思維。

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