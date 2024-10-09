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學童快樂指數｜研究揭學校生命教育活動急減7%　學者：殺校潮下教師忙於谷成績

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 29 分鐘前

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STEAM教育及研究中心兼任教授。（嶺大提供）

嶺南大學率領研究，以學校推行「愛、智、毅、行」教育活動的頻密程度，計算該校的「生命教育指數」，研究發現指數由去年的3.92跌至今年的3.65，跌幅7.03%。嶺南大學STEAM教育及研究中心兼任教授何濼生相信，學校生命教育指數下跌與殺校潮有關，在殺校的風險頻升的情況下，學校傾向催谷成績，投放在生命教育的時數相對少，學校風氣及氛圍令學生感壓力。

何濼生提到，團隊向全港所有官津中小學發出邀請，最終僅9間小學、10間中學接受訪問。翻查教育局資料，全港共有927間官津中小學，推算即只有2%接受邀請。他指，現時生命教育課程並沒有納入中小學課程指引，靠老師「自動自覺」安排，惟現時校方「唔敢擺太多時間喺唔關課程事嘅嘢上」，建議教育局就有關課程訂立最低時數，確保能針對源頭解決學童精神健康問題。

被問到如何評價當局去年底推出的三層應急機制，何濼生以廚房水喉漏水作比喻，認為機制如同「抹地」，生命教育才是「關水喉」、治本並非只治標。他又指，疫情後家長覺得需要幫學童，惟最後變成催谷成績，形容氛圍為「有毒」，建議家長及學校培育學生訂立人生目標，以免他們因個人價值低落自尋短見。

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