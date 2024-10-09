施政報告2024前瞻｜烈酒稅料獲放寬　酒吧業協會促全撤

▲ (酒吧業協會提供)

香港酒吧業協會於10月份收集全港各區酒吧、合共400個經營者的意見，深入了解行業的經營現況。

結果顯示，七成業界人士表示，現時生意額比疫情前下跌20%至30%，另外有三成被訪者更稱下跌超過30%，顯示本港酒吧業經營狀況未如理想。另外，全部受訪酒吧經營者贊同全面撤銷烈酒稅，亦有逾90%經營者要求暫緩全面禁止加味香煙、80%經營者要求延長港鐵服務時間。

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，業界意見反映行業經營情況嚴峻，若再未有適當扶助措施，香港酒吧業恐將出現結業潮。協會向政府提岀以下數項建議，包括：（1）全面撤銷烈酒稅，即酒精濃度超過30度的烈酒可獲免稅：（2） 全面檢討禁煙政策成效，暫緩全面禁止加味香煙，包括水煙等及（3）延長港鐵服務時間，特別港鐵於周一至周六，服務營運時間最好延長2小時，方便市民及旅客夜間消遣。

協會亦表示，未來舉辦優質酒吧大抽獎活動，客人消費滿指定金額可獲抽獎機會，以豐富獎金獎品吸引更多人到酒吧；計劃繼續舉行香港酒吧文化節，向世界各地的旅客介紹香吧酒吧業文化活動，帶動更多旅客來港消費，體驗香港的夜生活；推廣香港各區優質酒吧特色，推動更多酒吧參與本會「優質酒吧」計劃，將每間優質酒吧的特色推廣予旅客及市民等。

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