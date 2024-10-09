香港單車節2024｜單車節周日舉行　李慧詩、 黃金寶等戰50公里組別 【附封路安排】

香港單車節2024將於10月13日（星期日）舉行。今年清晨5時15分、以及7時45分將會開展50公里組。李慧詩、黃金寶、李致和、郭灝霆、以及四屆環法單車賽冠軍得主 Chris Froome等。至於32公里組，就由劍擊、以及壁球運動員參與。

至於重頭戲，自行車挑戰賽男子組公開組、以及女子組公開組，則會於上午11時50分、以及下午1時舉行。

今年兩項單車活動終點設於圓方對開佐敦道天橋，解散地點為西九文化區，與往年有所不同。並會於尖沙咀海濱花園設觀眾座位、以及於帝國中心對面有打氣區位置。

同日亦會於西九文化區設有嘉年華，會於上午6時30分至下午3 時於西九龍文化區竹翠公園進行，設有九大主題，並免費入場，包括美食區、以及運動體驗等。

運輸署提醒，當日凌晨一時起，新界南、九龍西及尖沙咀多處將分階段實施臨時封路安排。

直至當日上午約十一時

九龍公園徑、柯士甸道西、雅翔道高架道路、西九龍公路、長青隧道、青馬大橋、汀九橋，然後折返前往南灣隧道、昂船洲大橋、尖山隧道及沙田嶺隧道後，再折返，經西九龍公路及雅翔道前往終點

直至當日下午3時30分

梳士巴利道、麼地里、紅磡繞道和紅磡道

公共交通

受影響的155條巴士路線（包括九巴64條、城巴33條、隧巴31條、龍運26條及新大嶼山巴士一條）及15條專線小巴路線需要分階段實施改道、縮短路線、暫停服務或臨時遷站措施，

其他安排

受汀九橋（往九龍方向）封閉影響，由新界西經屯門公路或大欖隧道前往機場及大嶼山的車輛需改經荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青荃橋、担杆山交匯處及青衣北岸公路前往青馬大橋。

西區海底隧道（來回方向）將會維持正常行車。受西九龍公路（往西區海底隧道方向）封閉影響，由新界西或九龍西前往港島的車輛需改經連翔道（北行） 近民眾安全服務隊總部的支路前往西區海底隧道。

