CEPA｜商會：促進粵港兩地旅遊市場融合　為本港零售及旅遊業復甦注入新動力

▲ 新協議簽署儀式今舉行。（梁偉榮攝）

新修訂CEPA服務協議安排今出爐，新協議明年3月1日實施，部分措施會在廣東省先試先行，再推廣至內地全境實施，多個主要商會表態支持。修訂協議優化了外國旅行團進入廣東停留144小時免簽政策，包括增加入境口岸及擴大停留區域至廣東省全省，廠商會相信，可促進粵港兩地旅遊市場的融合、推動旅遊產品的創新與開發，使香港成為國際城市旅遊樞紐及「一程多站」示範核心區，為本港零售及旅遊業復甦注入新動力。

總商會：在當前全球經濟不景下 對艱苦經營企業尤有助益

香港總商會主席陳瑞娟表示，修訂協議將大幅降低內地市場的准入門檻，有助保持香港服務提供者享有的「先行者」優勢，在當前全球經濟不景下，措施對艱苦經營的企業尤有助益，可助拓展內地市場。她說，港資企業可採用香港法律，並可選擇香港為仲裁地，充分發揮本港作為國際法律及爭議解決服務中心的獨有優勢，同時可助內地企業以香港作為跳板「走出去」， 並將境外投資者以香港作為窗口「引進來」。

中總：有利香港專業服務業深化與大灣區產業對接 期望商務部及港府向業界詳細解說

中總指，修訂協議有利香港專業服務業深化與大灣區產業對接，加強區內經貿聯繫，進一步帶動區內產業發展和經濟增長，期望商務部及特區政府就協議具體內容向業界進行詳細解說，並為本港服務業拓展內地市場提供多元支援，讓香港更好發揮促進海外企業拓展大灣區和內地市場的「內聯外通」關鍵功能。

廠商會：取消須在本港從事實質性經營3年的規定 助吸引更多外資企業

廠商會指，修訂協議在大部分領域取消香港服務提供者須在本港從事實質性經營3年的規定，不但讓香港初創企業能夠盡早享受CEPA優惠待遇，促進本港創新和科技產業的發展，還能發揮「立竿見影」之效，吸引更多外資企業及國際人才來港經商落戶，助力本港「搶企業、搶人才」和發展「總部經濟」。

工總：今後向內地及全球輸出產品的企業 可在香港完成「一站式」檢測認證

工總主席莊子雄指出，香港檢測和認證服務的專業水平在國際有口皆碑，修訂協議局部放寬3C業務限制，今後向內地及全球輸出產品的企業，可在香港完成「一站式」檢測認證，絕對鞏固香港作為國際檢測認證中心的地位。新修訂同時將促進技術和專業知識的轉移，有助內地檢測認證行業與國際接軌。同時，取消香港服務提供者須在香港從事實質性經營三年規定，有助科創初企立即進入內地，促進大灣區的創新協作。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】