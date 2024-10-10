靚媽精明眼｜萬寧一連3日辦「瞓覺事大健事」活動　買滿指定金額送DIY萬寧貓保溫瓶

▲ 萬寧於10月11日至13日一連3日舉辦「瞓覺事大健事」活動，買滿指定金額即送DIY萬寧貓保溫瓶。

【靚媽精明眼/著數優惠/萬寧優惠】香港人生活壓力大，影響睡眠質素，成為港人最關注的三大健康問題之一。為提升睡眠質素，不少港人會選購助眠產品。萬寧將於10月11日至13日在港九新界3間分店舉辦「萬寧瞓覺事 大健事DIY保溫瓶「夢」工場」，一連三日只要於指定分店單一消費滿港幣$488，就可以即場免費設計及印製個人化萬寧貓保溫瓶，最快15分鐘可取！

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根據萬寧委託全球領先的市場研究諮詢公司Ipsos進行關於港人健康關注的調查顯示，睡眠質素是香港人最關注的三大健康問題之一。想要瞓得好先要飲夠水！由於睡眠時有6至8小時無法適時喝水，亦是一日之中流失最多水分的時間，身體會變得乾燥並有機會出現脫水情況，從而影響睡眠質素；因此睡前補充適當水份有助一夜好眠，為健康打好基礎。

為鼓勵大家補水睡好，萬寧將於10月11日至13日一連三日舉辦「萬寧瞓覺事 大健事DIY保溫瓶「夢」工場」，讓你製作獨一無二的萬寧貓保溫瓶！只要在3間指定萬寧門市：旺角雅蘭中心分店、銅鑼灣總統戲院分店及屯門市廣場分店，單一消費淨額滿港幣$488或以上，並到同一分店之DIY電子自助設計站出示即日有效收據，就可以免費設計及即場印製你的專屬萬寧貓保溫瓶1個。

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參加者可透過觸控式屏幕以不同款式的萬寧貓EMOJI及裝飾貼紙自由設計出保溫瓶的外觀，並即時預覽效果，設計過程只需3分鐘，然後最快15至30分鐘內即可完成保溫瓶印製並到店取回。保溫瓶更可印上你的名字，製成獨一無二的個人化萬寧貓保溫瓶，送禮自用皆宜。

萬寧貓首次以可愛睡衣造型登場，帶上得意眼罩，以萌爆造型配上不同溫馨提示化身成4款EMOJI，包括充滿朝氣的「好睡好起」、托腮入眠的「瞓好啲！健康啲！」、敷着面膜入睡的「早唞」和精靈過人的「瞓到自然醒」，配上10多款可愛裝飾貼紙，讓你可以發揮創意設計專屬保溫瓶。

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