  • 29°C
香港時間：20241010日 (四) 11:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜萬寧一連3日辦「瞓覺事大健事」活動　買滿指定金額送DIY萬寧貓保溫瓶

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

萬寧於10月11日至13日一連3日舉辦「瞓覺事大健事」活動，買滿指定金額即送DIY萬寧貓保溫瓶。

【靚媽精明眼/著數優惠/萬寧優惠】香港人生活壓力大，影響睡眠質素，成為港人最關注的三大健康問題之一。為提升睡眠質素，不少港人會選購助眠產品。萬寧將於10月11日至13日在港九新界3間分店舉辦「萬寧瞓覺事 大健事DIY保溫瓶「夢」工場」，一連三日只要於指定分店單一消費滿港幣$488，就可以即場免費設計及印製個人化萬寧貓保溫瓶，最快15分鐘可取！

10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票

最新影片推介：

TOPick一分鐘
靚媽揀海味｜陳爽教分辨7種花膠　其中1種拍賣價達6位數

根據萬寧委託全球領先的市場研究諮詢公司Ipsos進行關於港人健康關注的調查顯示，睡眠質素是香港人最關注的三大健康問題之一。想要瞓得好先要飲夠水！由於睡眠時有6至8小時無法適時喝水，亦是一日之中流失最多水分的時間，身體會變得乾燥並有機會出現脫水情況，從而影響睡眠質素；因此睡前補充適當水份有助一夜好眠，為健康打好基礎。

為鼓勵大家補水睡好，萬寧將於10月11日至13日一連三日舉辦「萬寧瞓覺事 大健事DIY保溫瓶「夢」工場」，讓你製作獨一無二的萬寧貓保溫瓶！只要在3間指定萬寧門市：旺角雅蘭中心分店、銅鑼灣總統戲院分店及屯門市廣場分店，單一消費淨額滿港幣$488或以上，並到同一分店之DIY電子自助設計站出示即日有效收據，就可以免費設計及即場印製你的專屬萬寧貓保溫瓶1個。

靚媽精明眼｜直擊Adidas開倉過千貨品低至45折　童裝$90起買滿3件享額外9折

點擊圖片放大
+3
+2

參加者可透過觸控式屏幕以不同款式的萬寧貓EMOJI及裝飾貼紙自由設計出保溫瓶的外觀，並即時預覽效果，設計過程只需3分鐘，然後最快15至30分鐘內即可完成保溫瓶印製並到店取回。保溫瓶更可印上你的名字，製成獨一無二的個人化萬寧貓保溫瓶，送禮自用皆宜。

萬寧貓首次以可愛睡衣造型登場，帶上得意眼罩，以萌爆造型配上不同溫馨提示化身成4款EMOJI，包括充滿朝氣的「好睡好起」、托腮入眠的「瞓好啲！健康啲！」、敷着面膜入睡的「早唞」和精靈過人的「瞓到自然醒」，配上10多款可愛裝飾貼紙，讓你可以發揮創意設計專屬保溫瓶。

萬聖節2024｜星巴克推懷舊商品回味《花生漫畫》　黑芝麻飲品掀起萬聖節狂熱

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票
23:00 2024/10/01
10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票
靚媽精明眼｜直擊Adidas開倉過千貨品低至45折　童裝$90起買滿3件享額外9折
19:09 2024/10/09
靚媽精明眼｜直擊Adidas開倉過千貨品低至45折　童裝$90起買滿3件享額外9折
主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園即睇搶飛攻略
16:42 2024/10/09
主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園即睇搶飛攻略
飲食優惠｜九龍城大閘蟹放題震憾優惠每位$10　無限追加大閘蟹+任食蟹粥/蟹粉撈麵/蟹油雞煲
14:40 2024/10/09
飲食優惠｜九龍城大閘蟹放題震憾優惠每位$10　無限追加大閘蟹+任食蟹粥/蟹粉撈麵/蟹油雞煲
親子自助餐｜荃灣悅品酒店蟹宴自助餐買一送一　$293起任食蟹腳/胡椒蟹/避風塘炒蟹再送大閘蟹
14:45 2024/10/08
親子自助餐｜荃灣悅品酒店蟹宴自助餐買一送一　$293起任食蟹腳/胡椒蟹/避風塘炒蟹再送大閘蟹
靚媽精明眼｜華御結推出有獎活動免費參加　簡單3步即有機會贏一年免費飯團
19:18 2024/10/08
靚媽精明眼｜華御結推出有獎活動免費參加　簡單3步即有機會贏一年免費飯團

你可能感興趣

10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票
23:00 2024/10/01
10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票
靚媽精明眼｜直擊Adidas開倉過千貨品低至45折　童裝$90起買滿3件享額外9折
19:09 2024/10/09
靚媽精明眼｜直擊Adidas開倉過千貨品低至45折　童裝$90起買滿3件享額外9折
主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園即睇搶飛攻略
16:42 2024/10/09
主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園即睇搶飛攻略
著數優惠 萬寧 產品

最高瀏覽

萬寧事件丨港女稱萬寧購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
萬寧事件丨港女稱萬寧購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲
超市大搜查丨食品安全一文睇盡　消委會米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【不斷更新】
超市大搜查丨食品安全一文睇盡　消委會米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【不斷更新】
超市大搜查︱《LDK》+ 消委會推介13款無線吸塵機清潔之王　百元平價款吸力媲美近萬元名牌
超市大搜查︱《LDK》+ 消委會推介13款無線吸塵機清潔之王　百元平價款吸力媲美近萬元名牌
急症室最長等候時間（10月10日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月10日 時間04:05）