親子旅遊｜搭飛機免費升頭等艙3大秘訣　空姐親揭：1類人優先Upgrade

▲ 空姐傳授免費升頭等艙3大秘訣，1類人可優先Upgrade。

【搭飛機/頭等艙/升艙/親子遊/旅行/旅遊】一家大細外出旅遊，乘搭飛機時都想遇到免費升級頭等艙的小確幸。美國一名網紅空姐早前在社交平台拍片，傳授3個免費升級頭等艙的方法，直言「想坐頭等艙其實就是這麼簡單」。

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親子遊｜空姐傳授免費升級頭等艙秘訣

1. 留意對待工作人員的態度

美國網紅空中服務員蜜絲特（Cierra Mistt）早前在TikTok拍片分享免費升級頭等艙的秘訣，首先第一點是「對登機閘口工作人員和空中服務員好一點」，她解釋，空中服務員的工作時間常常超過14小時，有時連吃飯的時間也沒有。她直言，「如果我們收到星巴克咖啡或一包巧克力，就能創造奇蹟」。

2. 後排乘客有較高機會升級

此外，飛機的重量平衡的問題有時也會成為升級頭等艙的契機。蜜絲特解釋，由於飛機後方通常較重，如果需要將乘客往前調動，空中服務員通常會選擇從經濟艙後方找人，因此坐在後排的乘客有較高的機率升級。

3. 1類人或會被優先升級

最後則是取決於乘客的工作身份，蜜絲特稱，若乘客是醫療人員，可能會被優先升等，原因是在緊急狀況之下，醫療人員可以迅速提供幫助。蜜絲特說，「即使我們無法將您升級到頭等艙，我們也會盡力將您安排在出口，這樣您就有更多腿部空間」。

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影片發布後，引起不少網友和航空從業員熱烈討論，有航空從業員表示認同，「經濟艙座位超賣時，我曾免費幫一些乘客升級，而且總是選擇那些對我友善的人」。

不過也有從業員質疑，「身為登機口工作人員，我們不會免費升等，即使這麼做了，也是優先幫員工升等，然後依據乘客的狀態跟票價做決定」、「你可以買星巴克給我，但不會因此獲得頭等艙座位，這是不被允許的，而且總是有人在監督」、「我們有很多高級會員，升等名單總是很長，如果想要靠著星巴克升等，只能祝你好運了」、「還有那些等待空位的員工，如果他們清艙乘客名單後有任何空位，我們就在那等著」。

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對此，有業內人士認為，蜜絲特所分享的技巧或在小型航空公司較為有效，對於大型航空公司而言，升等的機會須遵守嚴格的規定和程序。

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