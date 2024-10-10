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親子旅遊｜搭飛機免費升頭等艙3大秘訣　空姐親揭：1類人優先Upgrade

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 16 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

空姐傳授免費升頭等艙3大秘訣，1類人可優先Upgrade。

【搭飛機/頭等艙/升艙/親子遊/旅行/旅遊】一家大細外出旅遊，乘搭飛機時都想遇到免費升級頭等艙的小確幸。美國一名網紅空姐早前在社交平台拍片，傳授3個免費升級頭等艙的方法，直言「想坐頭等艙其實就是這麼簡單」。

親子旅遊｜旅遊達人教搭飛機要坐「最差」座位　列4大好處有機會免費升等

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親子遊｜空姐傳授免費升級頭等艙秘訣

1. 留意對待工作人員的態度

美國網紅空中服務員蜜絲特（Cierra Mistt）早前在TikTok拍片分享免費升級頭等艙的秘訣，首先第一點是「對登機閘口工作人員和空中服務員好一點」，她解釋，空中服務員的工作時間常常超過14小時，有時連吃飯的時間也沒有。她直言，「如果我們收到星巴克咖啡或一包巧克力，就能創造奇蹟」。

2. 後排乘客有較高機會升級 

此外，飛機的重量平衡的問題有時也會成為升級頭等艙的契機。蜜絲特解釋，由於飛機後方通常較重，如果需要將乘客往前調動，空中服務員通常會選擇從經濟艙後方找人，因此坐在後排的乘客有較高的機率升級。

3. 1類人或會被優先升級

最後則是取決於乘客的工作身份，蜜絲特稱，若乘客是醫療人員，可能會被優先升等，原因是在緊急狀況之下，醫療人員可以迅速提供幫助。蜜絲特說，「即使我們無法將您升級到頭等艙，我們也會盡力將您安排在出口，這樣您就有更多腿部空間」。

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影片發布後，引起不少網友和航空從業員熱烈討論，有航空從業員表示認同，「經濟艙座位超賣時，我曾免費幫一些乘客升級，而且總是選擇那些對我友善的人」。

不過也有從業員質疑，「身為登機口工作人員，我們不會免費升等，即使這麼做了，也是優先幫員工升等，然後依據乘客的狀態跟票價做決定」、「你可以買星巴克給我，但不會因此獲得頭等艙座位，這是不被允許的，而且總是有人在監督」、「我們有很多高級會員，升等名單總是很長，如果想要靠著星巴克升等，只能祝你好運了」、「還有那些等待空位的員工，如果他們清艙乘客名單後有任何空位，我們就在那等著」。

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對此，有業內人士認為，蜜絲特所分享的技巧或在小型航空公司較為有效，對於大型航空公司而言，升等的機會須遵守嚴格的規定和程序。

同場加映：搭飛機避免5種食物飲品

紅葉季即將來臨，相信很多爸媽都會仔女去旅行，不過搭飛機也有不少注意事項。近日有資深機師分享，乘搭飛機途中應避免進食或飲用5種食物和飲品，否則會造成身體不適，嚴重可導致肚脹、脫水等問題。

親子遊注意｜搭飛機避免吃5種食物飲料　機師警告嚴重後果： 可致肚脹脫水

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親子遊｜搭飛機提防「機艙老鼠」

一家大細出外旅遊，謹記貴重物品要跟身！近期爆出多宗機艙盜竊案。騙徒手法層出不窮，想避免成為「機艙老鼠」的搵食目標，首先要認清他們的特徵及偷竊手法。

親子遊注意｜廉航再爆「機艙老鼠」案　飛行途中信用卡被偷抵港始知遭狂碌3.6萬

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