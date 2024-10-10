猝死危機︱日本男主播三上大樹猝逝終年38歲　09年起專職體育新聞 採訪巴黎奧運成絕響

▲ 日本男主播三上大樹猝逝終年38歲 09年起專職體育新聞 採訪巴黎奧運成絕響

【三上大樹/猝死/男主播/朝日電視台/體育新聞/體育解説/巴黎奧運】R.I.P！日本朝日電視台男主播三上大樹，於10月5日因病猝逝，年僅38歲。他自2009年起加入朝日電視台，專職報道體育新聞，更在今年夏季代表電視台出席巴黎奧運採訪，不料竟成絕響。

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據日本媒體報道，三上大樹出生於神奈川縣橫須賀市，自早稻田大學畢業後，於2009年加入朝日電視台，專職報道棒球、花式溜冰等體育新聞，提供現場解說；主要負責《GET SPORTS》和《Netto Koshien 》等體育節目，另外也會出現在《Wide! 》等資訊節目中。

猝死危機︱因病猝逝年僅38歲 朝日電視台深表哀悼

三上大樹被稱為朝日電視台體育解說的「王牌」，卻不幸於本月5日突然離世。朝日電視台在10月7日接獲噩耗，突如其來的死訊令三上大樹生前的同事們深受打擊。

朝日電視台對外發表聲明：

我們的主播三上大樹於10月5日突然去世，我們謹表示最深切的哀悼。

電視台指，三上大樹是因病去世，未透露具體死因和細節。

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猝死危機︱採訪巴黎奧運成絕響

在今年夏季的巴黎奧運會，三上大樹亦代表朝日電視台前往法國，採訪巴黎奧運盛況，並負責進行男子籃球和女子籃球項目現場解說；不料這一次竟成為他最後一次的奧運會採訪。至於三上大樹的最後一次播報，是在9月13日負責解說體育新聞。

而三上大樹的離世亦讓許多民衆大嘆惋惜。演員神地佑介回憶，三上大樹是一位非常專業的新聞主播：

每當我向他詢問棒球資訊時，他的回答都很準確。

猝死危機︱同場加映：10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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猝死危機︱同場加映：6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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