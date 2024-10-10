  • 29°C
香港時間：20241010日 (四) 11:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

猝死危機︱日本男主播三上大樹猝逝終年38歲　09年起專職體育新聞 採訪巴黎奧運成絕響

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 52 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

日本男主播三上大樹猝逝終年38歲　09年起專職體育新聞 採訪巴黎奧運成絕響

【三上大樹/猝死/男主播/朝日電視台/體育新聞/體育解説/巴黎奧運】R.I.P！日本朝日電視台男主播三上大樹，於10月5日因病猝逝，年僅38歲。他自2009年起加入朝日電視台，專職報道體育新聞，更在今年夏季代表電視台出席巴黎奧運採訪，不料竟成絕響。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜經常著高踭鞋恐致經痛？中醫拆解6大成因+調經宜忌

據日本媒體報道，三上大樹出生於神奈川縣橫須賀市，自早稻田大學畢業後，於2009年加入朝日電視台，專職報道棒球、花式溜冰等體育新聞，提供現場解說；主要負責《GET SPORTS》和《Netto Koshien 》等體育節目，另外也會出現在《Wide! 》等資訊節目中。

猝死危機︱因病猝逝年僅38歲 朝日電視台深表哀悼

三上大樹被稱為朝日電視台體育解說的「王牌」，卻不幸於本月5日突然離世。朝日電視台在10月7日接獲噩耗，突如其來的死訊令三上大樹生前的同事們深受打擊。

朝日電視台對外發表聲明：

我們的主播三上大樹於10月5日突然去世，我們謹表示最深切的哀悼。

電視台指，三上大樹是因病去世，未透露具體死因和細節。

點擊圖片放大
+8
+7

猝死危機︱採訪巴黎奧運成絕響

在今年夏季的巴黎奧運會，三上大樹亦代表朝日電視台前往法國，採訪巴黎奧運盛況，並負責進行男子籃球和女子籃球項目現場解說；不料這一次竟成為他最後一次的奧運會採訪。至於三上大樹的最後一次播報，是在9月13日負責解說體育新聞。

而三上大樹的離世亦讓許多民衆大嘆惋惜。演員神地佑介回憶，三上大樹是一位非常專業的新聞主播：

每當我向他詢問棒球資訊時，他的回答都很準確。

猝死危機︱同場加映：10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

點擊圖片放大
+11
+10

猝死危機︱同場加映：6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

清潔注意丨家中接觸清潔用品　57歲好爸爸心臟驟停猝死　兒子FB悼念：最棒的爸爸安息
14:05 2024/10/07
清潔注意丨家中接觸清潔用品　57歲好爸爸心臟驟停猝死　兒子FB悼念：最棒的爸爸安息
心臟健康︱7大生活習慣「超傷心」恐致猝死　不吃早餐增死亡風險25% 睡眠不足血管硬化300%
13:04 2024/10/03
心臟健康︱7大生活習慣「超傷心」恐致猝死　不吃早餐增死亡風險25% 睡眠不足血管硬化300%
好先生猝死｜為家打拼一年365日近無休　52歲好好先生三跑地盤猝死　中秋生前最後一次共聚天倫
12:24 2024/09/27
好先生猝死｜為家打拼一年365日近無休　52歲好好先生三跑地盤猝死　中秋生前最後一次共聚天倫

你可能感興趣

清潔注意丨家中接觸清潔用品　57歲好爸爸心臟驟停猝死　兒子FB悼念：最棒的爸爸安息
14:05 2024/10/07
清潔注意丨家中接觸清潔用品　57歲好爸爸心臟驟停猝死　兒子FB悼念：最棒的爸爸安息
心臟健康︱7大生活習慣「超傷心」恐致猝死　不吃早餐增死亡風險25% 睡眠不足血管硬化300%
13:04 2024/10/03
心臟健康︱7大生活習慣「超傷心」恐致猝死　不吃早餐增死亡風險25% 睡眠不足血管硬化300%
好先生猝死｜為家打拼一年365日近無休　52歲好好先生三跑地盤猝死　中秋生前最後一次共聚天倫
12:24 2024/09/27
好先生猝死｜為家打拼一年365日近無休　52歲好好先生三跑地盤猝死　中秋生前最後一次共聚天倫
健康問題 網絡熱話 主播 奧運會 日本

最高瀏覽

萬寧事件丨港女稱萬寧購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
萬寧事件丨港女稱萬寧購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲
超市大搜查丨食品安全一文睇盡　消委會米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【不斷更新】
超市大搜查丨食品安全一文睇盡　消委會米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【不斷更新】
超市大搜查︱《LDK》+ 消委會推介13款無線吸塵機清潔之王　百元平價款吸力媲美近萬元名牌
超市大搜查︱《LDK》+ 消委會推介13款無線吸塵機清潔之王　百元平價款吸力媲美近萬元名牌
急症室最長等候時間（10月10日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月10日 時間04:05）