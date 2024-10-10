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著數優惠︱MINI 65周年車展博覽 推多重禮遇抽獎送$8,000禮品

休閒消費

撰文： 王茵芸

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

9月是Mini的生日，踏入65週年，MINI 今年特別舉行 MINI BIG LOVE EXPO 年度品牌車展博覽，由 10 月 9 至 13 日一連五日，於又一城舉行期間限定車展。

家族新成員純電 MINI ACEMAN 以獨有新車配色包括 Rebel Red、Indigo Blue 及 Melting Silver 亮相，車展會場內購車客戶更可獨家尊享「MINI BIG LOVE POPUP」限定食品BOX SET：包括精美儲物盒、泰興餅店的開心果牛乳撻＆開心果燒餅、民豐粉麵行的各款糯米糍。

同場加映首度公開展出的MINI x YDC 2024 聯乘秋冬系列，由過往YDC的得獎品牌 YAMA GUESTS & KINYAN LAM 操刀設計的聯乘系列（現場可預售），以MINI全新系列的顏色和特色為設計靈感。

全新的MINI 純電家族自7月登場以來，市場反應熱烈，今年內將交付超過600部車，創下品牌新紀錄。
車展博覽期間，純電 5-門 ACEMAN 車展配額優惠價 HK$299,900，同時可免費升級自訂顏色配搭（價值 HK$11,910）或車展限定  HK$6,500 利息回贈！另有 3-門 MINI COOPER 及汽油及純電 Countryman 獨家車展優惠。

車展期間另享額外「65 週年Jackpot多重倍數賞禮遇」，優惠包括充電額、MINI LIFESTYLE 禮券、大型商場購物禮券或生活百貨超市禮券；於活動同時抽中「6」「5」即獲Jackpot大賞禮遇，總值高達 HK$8,000。

預先網上登記客戶，可享車展限定禮遇： 1小時免費泊車或 MINI 限定特色咖啡，已預先網上登記的客戶現場購車，更可額外獲贈 HK$800 商場禮券。

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