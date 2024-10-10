職場文化｜港男欲請假回鄉祭祖　老闆質疑去旅行要求拍1物證明捱轟

▲ 要拍呢張相又真係幾誇張！

【重陽/清明/登高/回鄉祭祖/職場文化】每逢清明或是重陽，很多孝子賢孫都趁傳統節日請假回鄉祭祖。不過有港男發文呻訴，講述自己向老闆請假遭到匪夷所思的要求，並引發了網民的熱議，有網民留言戲謔：「恭請眾祖先同上司直接溝通。」

▲ 傳統節日回鄉拜山。（iStock）

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一名打工仔在社交媒體上發文，分享了自己因過往受疫情影響無法回鄉，特意趁節日請12假期回鄉探親及祭祖，以表孝意。豈料老闆卻提出了一個讓他感到匪夷所思的要求：在出發前必須傳送一張祖先墓碑的照片作為證明，才考慮是否批准請假。老闆隨後解釋，由於今年很多人想以拜山為由趁機外遊，質疑「拜山使唔使拜12日咁耐？」。讓樓主大感無奈，在帖文中感慨道：「香港啲老闆真係愈來愈神經病，搞到我都癲。」

▲ 啲老闆愈嚟愈多奇招！（半澤植樹劇照）

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不少網友對老闆的要求表示不滿，甚至有人調侃道：「咁陪老婆生仔要唔要拍低生仔過程？」另有網友表示：「就算真係去旅行都唔關老闆事，請咗年假做乜都得。」、「影墳頭相貪好意頭？」、「已經同祖先講咗係上司一定要影相比佢證明我返來盡孝道。」還有留言戲謔：「恭請眾祖先同上司直接溝通。」

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在眾多的評論中，也有網友提供了一些建議，如「帶埋份報紙去影，證明係當日」或「問下老闆有無親人係佛山，幫佢拜埋」。不過，也有一些人對於請假12天的理由表示疑惑，詢問「拜咩山要12日？」以及「可否分享下行程？」。

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