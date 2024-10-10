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東張西望丨李鄭屋邨阿叔露股跑步兼裸曬　68歲男子涉猥褻暴露身體被警方拘捕

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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《東張西望》日前報道的李鄭屋邨裸曬阿叔被警方拘捕。

【東張西望 / 李鄭屋邨 / 魏柏豪】TVB節目《東張西望》在日前報道，李鄭屋邨有一名阿叔長期在屋邨足球場赤裸上身跑步，下身僅穿一條短運動褲，可是這位阿叔越跑短褲便越拉越低，最後臀部更大範圍露出騷「八月十五」，街坊和附近學生覺得行為不雅。

此外，該位名男士隨後更會轉場到附近公園繼續運動曬太陽，甚至在自以為四周無人時脫下短褲一絲不掛裸曬。

《東張西望》主持魏柏豪在阿叔大解放曬太陽時上前訪問，阿叔未及穿回衣服即收拾東西離開，並把上衣套在頭上遮自己樣貌，魏柏豪邊追邊問，結果雙方在同一條街來回喪跑約10次，最後好氣又好腳力的阿叔「憑實力」走甩。

事件播出後引起網上討論，當中《東張西望》主持魏柏豪與阿叔追逐片段，更於網上各大討論區不斷被轉載。

東張西望丨李鄭屋邨驚現全裸阿叔　為撇甩主持魏柏豪狂跑鬥長氣

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東張西望丨李鄭屋邨裸曬阿叔被捕

警方指，留意到近日有傳媒報道指，今年7月發生於長沙灣區內的一宗懷疑猥褻暴露身體案件，一名男子在李鄭屋邨一帶暴露身體。長沙灣分區特遣隊主動跟進事件。經深入調查及部署後，在昨日（10月9日）上午在李鄭屋邨拘捕一名68歲本地男子，涉嫌「猥褻暴露身體」被警方扣留調查。

據《刑事罪行條例》第148條，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款1000元及監禁6個月。

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