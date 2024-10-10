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政府工丨港漂男半年投考逾廿次政府工全軍覆沒　網友建議投考此4部門成功率較高

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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港漂男半年投考廿次政府工全敗，求助網民意見。

【政府工/公務員/港漂/求職】環球經濟不景氣，「薪高糧準」的政府工成為求職者的荀工之選。一名來港多年的港漂男早前在社交平台分享，自稱大半年以來已投考政府工逾20次，諸如1823、香港海關、物流服務署等，然而卻一無所獲。不過他卻未有放棄「公務員夢」，逐向網友求助面試技巧，盼能在下次面試能一舉高中。

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一名港漂男早前在社交平台小紅書發文，自言9年前來港攻讀碩士，畢業後因緣際會下獲得本港永久居民身份，更練得一口流利廣東話。他有感自己年紀漸長，加上本港公務員「薪高糧準、甚少炒人」的誘因下，於2月起，應徵不同政府部門，包括1823、香港海關、物流服務署等逾20個不同職位，然而沒有一份申請獲得取錄。

政府工︱面試發揮正常

早前他申請政府物流服務署的合約常務助理職位，他表示，考試內容分為兩部分，先是電腦技能測試，包括中、英文打字、Office軟件操作，之後是體能測試與面試。他自言，面試當天發揮正常，最後卻只獲得一封拒絕信。

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政府工︱求職者涵蓋各年齡

在面試的過程中，他有感「不知是否因為最近香港經濟大環境不太好」，投考政府工的求職者像是越來越多，在排隊等候面試期間，留意到參與面試遴選的求職者「由剛畢業二十出頭的大學生到7、80歲白髮蒼蒼的老人家都有」，幾乎涵蓋各個年齡階段。

他在文末向網友求助，希望尋找面試失敗的原因，盼能吸收經驗，「再接再厲繼續投入到下一次的政府工應聘考試當中」。

帖文一出後，不少網友直言他所申請的職位只是合約工，不算是公務員，即使成功都能獲錄取，也是「同工不同酬」，建議他不浪費時間在合約工上，倒不如嘗試投考一些職位空缺較多、入職要求較低的職位，諸如文書助理(CA)、助理文書主任(ACO)、客戶服務主任(CSO)、紀律部隊。

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