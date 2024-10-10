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食蟹宜忌︱35歲為食孕婦鯨吞6隻蟹即晚肚屙流產　中醫拆解食蟹宜忌：孕婦應慎食

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 53 分鐘前

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35歲為食孕婦鯨吞6隻蟹即晚肚屙流產　中醫拆解食蟹宜忌：孕婦應慎食

【大閘蟹/孕婦/流產/腹痛/腹瀉/食蟹份量/食蟹宜忌/驅寒】10月踏入大閘蟹當造季節，要小心注意吃蟹份量！日前，一名35歲孕婦因一次過狂吃5、6隻蟹，結果當晚出現腹痛腹瀉，最終更不幸導致流產；有中醫師提醒，孕婦們應慎食大閘蟹，因蟹具活血化瘀的作用，進食後可能導致子宮收縮。

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Sick問識答｜經常著高踭鞋恐致經痛？中醫拆解6大成因+調經宜忌

據内地媒體報道，河南鄭州一名35歲、懷孕3個多月的孕婦，某天貪吃大閘蟹，一次過吞下了5、6隻蟹。結果，孕婦當日晚上就出現腹痛、腹瀉等不適，被家人送往當地醫院。

河南省中醫院迎賓路院區婦產科主任醫生李艷對此個案稱，該孕婦入院後仍有腹瀉情況，可能因此導致腹痛腹壓增加，引起流產，胎兒最終未能保住，非常可惜。醫生提醒，孕婦在孕期吃螃蟹一定要謹慎，因螃蟹性寒，並具有一定的活血作用。另外，懷孕期間一定要慎用活血化瘀的藥品或食物，若有不慎後果，嚴重可致小產。

食蟹宜忌︱過量進食大閘蟹或「中蟹毒」

正所謂「少吃多滋味、多吃壞肚皮」，中醫師陳洛曾向TOPick表示，愛蟹人士若獨食過多大閘蟹，很可能會引致身體不適，如：腹痛、肚瀉、嘔吐、皮疹、痛風等症狀。

螃蟹，不論品種，皆屬寒濕之品，而且蛋白質含量甚高，過量食用容易出現消化不良，素體脾胃較弱的人更會造成胃脹、腹痛、肚瀉、嘔吐等不適；女性亦須注意寒濕之品導致宮寒而引起的月經病如痛經、經血夾血塊等等。

為預防腸胃不適，可於烹煮及食用時下一些小功夫，中和大閘蟹的寒性：

  • 蒸煮大閘蟹時，加入紫蘇葉及薑同煮，紫蘇葉和薑皆屬辛溫之品，可中和大閘蟹的寒濕。
  • 進食時配搭溫中和胃的飲料，如：陳皮茶、薑水、普洱、紅茶等，具健脾袪寒的作用。
  • 避免同時進食其他性質寒涼的食品，如啤酒、龍井茶、抹茶、西瓜、柚子、杮等。

而一旦「中蟹毒」，出現的不適多為脾胃症狀，因此醫師建議可針對脾胃二經的穴位，進行按摩急救：

1. 足三里穴

  • 取穴：外膝眼垂直向下4橫指的距離
  • 功效：調整脾胃、理氣消滯

2. 梁丘穴

  • 取穴：屈膝時，膝蓋外緣斜上方約2吋隆凸位置
  • 功效：胃痛特效穴

3. 天樞穴

  • 取穴：肚臍水平線，向兩側旁開3橫指距離
  • 功效：止腹痛、止瀉、止吐

不過，醫師强調，以上治療只為緩急之用，若症狀較嚴重，未能於短時間內自行消除者，應立即求醫。另外，因大閘蟹屬高嘌呤食物，患有痛風人士應酌量進食大閘蟹，日常煎煮飲用一些利濕的中藥如土茯苓、白扁豆等防患未然。而孕婦們亦應慎食大閘蟹，因蟹具活血化瘀的作用，進食後可能導致子宮收縮。

食蟹宜忌︱5類人食蟹要謹慎

另外，註冊中醫師原穎欣引用《本草綱目》記載，指中醫角度而言，蟹性味為鹹、寒，脾胃虛寒人士，如平素大便稀溏不成形、容易腹瀉者、大病初癒或小孩長者等脾胃較虛弱人士，應特別注意控制食用份量。另外，由於蟹有機會含有較大量致敏物質組織胺，容易誘發及使皮膚病加重，因此濕疹患者及有皮膚問題患者，例如蕁麻疹等。

原醫師強調，食蟹前謹記要先去除蟹胃、蟹腸、蟹心、蟹腮，消化及過漏系統較骯髒的部位；而蟹心則較寒涼，皆不宜進食。

點擊圖片看不宜食用的部位及原因：

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食蟹宜忌︱紫蘇生薑茶驅寒

原醫師建議，進食大閘蟹後，可以煎煮紫蘇生薑茶，以中和蟹之寒性。紫蘇葉性辛温，可解魚蟹之毒引致的腹痛吐瀉；生薑性辛温，有温中散寒作用，另還亦可加入少量藿香及陳皮加強功效，藿香有較佳化濕作用，陳皮則健脾理氣。

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相關文章：

大閘蟹｜蒸蟹時紫蘇擺錯位無助驅寒　中醫教自製兩款暖胃茶飲【內附食譜】

2類食物忌與螃蟹同吃

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