TOPick會員有獎 ｜ 送你「香港美酒佳餚巡禮」 入場券及品味通行證連酒杯 (30 份) (每份2 張) (價值HK$580)

旅發局首屆五天「香港美酒佳餚巡禮」 逾 300 個環球美酒美饌攤位 呈獻更盛大豐富的中環海濱派對

一同舉杯歡呼！全城期待年度盛事，由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」將於 10 月 23 日（星期三）至 10 月 27 日（星期日）在中環海濱活動空間舉行，規模更勝去年，帶來更多美酒美食攤位。活動今年首度延長至五天，並延長開放時間至晚上 11 時正，讓市民旅客盡情享受全城焦點盛宴。入場券及品味通行證於 9 月 20 日（星期五） 起於網上發售。

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今屆巡禮繼續為大家網羅環球經典美酒，呈獻全球35 國家及地區優質美酒，並引入光譜更闊的新興酒品；加上逾百個美食攤位及全新「名饌薈」專區，呈獻米芝蓮星級食府及名廚推介美食；場內更設有名廚大師班， 以及由得獎調酒師創作的香港主題限定雞尾酒和眾多精彩表演。味覺享受會一直延續至 11 月，旅發局將聯同全港九新界超過 300 間餐廳及酒吧舉辦「品味全城」，整月為大家送上特色飲食精選及禮遇。

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旅發局主席彭耀佳博士表示：「『香港美酒佳餚巡禮』是香港標誌性年度盛事，今年活動規模更勝去年，除了活動延長至五天，開放時間也是歷年最長，美酒美食攤位數量亦比去 年更多，必能讓大家盡興而歸。『香港美酒佳餚巡禮』每年都會吸引不同國家地區旅客慕名而來，亦幫助不少商戶透過這個盛會向全世界推銷產品，製造更多商機。所以，活動不但能夠提升全城熱鬧氣氛，更同時帶動消費。旅發局已同時透過不同平台，加強在客源市場宣傳，並與業界合作吸納更多旅客來港參與這項盛事，同時豐富在港旅客的體驗，向國際展示香港『美食之都』的魅力。」

一站式盡享環球佳釀美饌

今屆「香港美酒佳餚巡禮」有超過 300 個攤位參與，為公眾提供逾千款多元化的環球美酒美饌，從經典葡萄酒、中國白酒、威士忌、氈酒、清酒、創意雞尾酒、精釀啤酒，到地道 小食、酒店美饌、星級美食應有盡有。無論你是資深品酒師或喜歡小酌怡情；想與知己良朋共聚，還是尋味嚐鮮，都可於美酒佳餚巡禮滿載而歸。

獨家體驗 —— 與星級大師約會

場內特設另購入場券的維港廊，市民旅客可一邊飽覽維港美景，一邊品嚐由國際級得獎調酒師創作的香港主題限定雞尾酒，星級陣容包括：

- 來自「亞洲 50 最佳酒吧」第二位首爾 Zest 的調酒師 Demie Kim - 來自「亞洲 50 最佳酒吧」第十四位、廣州創意實驗雞尾酒吧廟前冰室的調酒師 Tracey Lu

- 榮獲「世界雞尾酒大賽」多個獎項包括「年度世界 調酒師」的本地調酒師 Leo Ko

星級調酒師更會驚喜現身，與賓客會面。

「品味學堂」 大師班

市民旅客亦可報名參加「品味學堂」工作坊，只需港幣150 元或港幣250元就能向星級大師偷師，享受互動課堂的樂趣，同時發掘更多美酒美食的奧秘。

醉人音樂助慶

五天的巡禮派對，每天都有精彩音樂助慶！場內主舞台每晚上演音樂表演，讓所有賓客都能陶醉於維港美 景前及醉人的音樂當中。

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11 月「品味全城」 繼續彰顯香港「美食之都」地位



緊隨一連五日的「香港美酒佳餚巡禮」，旅發局將於 11 月聯同全城超過 300 間餐廳及酒 吧，包括高級食府及 2024「亞洲 50 最佳酒吧」之上榜酒吧推出「品味全城」，整月攜手送上各項餐飲禮遇，如提供低至 6 折優惠及半價菜單等。讓大家食勻全港，投入本地精彩飲食文化！



「品味全城」四大推廣活動

飲「吧」! 香港

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牛滋盛宴

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品味香港

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細味蘭桂坊

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活動網站

活動開放時間（最後入場時間為晚上 10 時 30 分）

10 月 23 日 (星期三): 晚上 7 時 30 分至 11 時正

10 月 24 日 (星期四)及25 日 (星期五) :下午 4 時正至晚上 11 時正

10 月 26 日 (星期六)及27 日 (星期日):中午 12 時正至晚上 11 時正

TOPick 新聞送出「香港美酒佳餚巡禮」入場券及品味通行證連酒杯 (30 份) (每份2 張) (價值HK$580)」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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條款及細則：

截止日期：10月18日（星期五）（17：00）

公佈得獎：10月18日（星期五）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

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