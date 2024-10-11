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教評專欄｜教育局高官出席羅陳楚思中學國慶升旗禮　師生團結合作籌備助儀式完滿舉行

升學教育

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

仁濟醫院羅陳楚思中學熱烈慶祝國慶75周年。

【教評經脈/仁濟醫院羅陳楚思中學】值此祖國75周年華誕之際，四處彩旗飄揚，慶祝活動接連不斷。9月30日的校園內洋溢著一片繁忙而激動的氛圍，全校師生正齊心協力，為一場獨特且莊重的國慶升旗儀式進行著精心籌備。

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童學園
關愛校園｜台山商會學校培育人才46載　以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶

此次升旗儀式，校園內迎來了署理教育局局長施俊輝太平紳士、首席助理秘書長陳碧華女士，以及辦學團體和校董會的代表們蒞臨參加。他們與師生們一同在莊嚴的國旗下，共同見證這一意義非凡的節日慶典，這無疑是一場令人心潮澎湃、難以忘懷的盛會。

為了這一天，師生們早已投入緊張的籌備工作。老師們精心策劃每一個細節，從儀式的流程安排到現場的佈置，無不追求完美。他們還組織學生多次排練，確保升旗儀式的順利進行。學生們也積極回應，不僅認真參與排練，還主動貢獻了許多創意點子，為儀式增添了許多亮點。

清晨時分，師生們便早早返回學校，開始各項準備工作。署理局長與學生們進行了親切的交談，話題涉及生活平衡、學習心得等，廣泛而深入，讓同學們受益匪淺。校園內，國旗與區旗在晨風中高高飄揚，學生們井然有序地在操場上列隊站好，合唱團與學生領袖也已整裝待發，準備迎接這一重要時刻。

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隨著禮賓隊伍的進場，激昂的《我和我的祖國》樂曲響起，升旗隊伍邁著矯健的步伐步入場地，全場師生齊聲高唱國歌，氣氛莊重而熱烈。這一場不一樣的莊嚴升旗禮，雖難以與北京天安門的升旗禮相提並論，但已足以讓學生們深切感受到在國旗下的那份無比自豪，也成為師生們75周年國慶最對好的回憶。

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撰文 : 楊佩珊 仁濟醫院羅陳楚思中學校長

欄名 : 教評經脈

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