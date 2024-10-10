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新手爸媽｜鍾欣潼前夫「兩年抱兩」再度榮升人父　賴弘國宣佈愛妻誕女湊成「好」字

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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賴弘國宣布老婆平安誕下女兒！

Twins成員鍾欣潼前夫、有「台灣醫學界王陽明」之稱的賴弘國兩年前再婚，他於2022年跟女友Alice拉埋天窗，同年8月升呢當人父，囝囝「小賴寶」已經兩歲，今年4月初賴弘國宣佈老婆懷上第二胎。

昨日（10月9日）賴弘國於IG轉載老婆Alice的帖文，宣布女兒已經出世，相片中的Alice抱著小女兒，面露滿足的笑容。

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鍾欣潼前夫｜賴弘國妻讚女兒是「效率妹妹」

Alice於IG透露當日凌晨5點突然破水，女兒迫不及待要誕生，夫妻二人冷靜收拾好行李便前往醫院，她開玩笑道：「生過小孩的媽媽就是比較冷靜，一邊破水想說應該產程還有一陣子，看老公很累就請他先回去睡，自己先吃個早餐等待一下，真是個好老婆。」

賴弘國於IG轉載老婆Alice的帖文，宣布女兒已經出世。（取自賴弘國Instagram）

跟上一胎一樣，Alice挑選了無痛分娩，「真的佩服以前年代沒無痛直接生寶寶，完全無法想像，媽媽真的太偉大」，由於麻醉藥太強，分娩時她差點睡著，不過Alice稱讚女兒是「效率妹妹」，分娩過程沒有拖得太耐。

賴弘國經歷過兩段婚姻，他先後跟「華航林依晨」趙筱葳以及鍾欣潼結婚，前兩段婚姻均未有子女，反而跟Alice再婚後就「兩年抱兩」，婚後兩年多已誕下一子一女，湊成「好」字。

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