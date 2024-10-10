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澳門旅遊｜澳門高爾夫球公開賽現正舉行　lululemon改裝美食車另類觀賞體驗

休閒消費

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

第21屆澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽，由即日至10月13日在澳門高爾夫球鄉村俱樂部舉行，今次 lululemon 特別搞咗個「Woozy Cart」美食車，該美食車由高爾夫球車改造，於賽事期間，觀眾可以一邊睇世界級球手的精湛球技，一邊品嘗美食。

第21屆澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽，由即日至10月13日在澳門高爾夫球鄉村俱樂部舉行，上屆冠軍李旻宇已重返澳門，挑戰衛冕該項賽事。

愛好高爾夫球的朋友，準備好見證高爾夫球職業賽事的精彩較量未？

職業高爾夫球手兼lululemon品牌大使李旻宇，去年表現精彩，於澳門創造全新賽事紀錄，今年必定大有看頭，再創佳績！

職業高爾夫球手兼lululemon品牌大使李旻宇，去年表現精彩，於澳門創造全新賽事紀錄，今年必定大有看頭，再創佳績！

想近距離感受高球魅力？

今次 lululemon 特別搞咗個「Woozy Cart」美食車，該美食車由高爾夫球車改造，由即日至10月13日期間，觀眾可以一邊睇世界級球手的精湛球技，一邊品嘗美食，為觀眾帶來另類高爾夫球觀賞體驗，仲有機會拎到限量版廚師帽！一齊為「Chef Woozy」李旻宇打氣，let him cook！

lululemon 仲喺球迷互動區設置高爾夫球切推桿挑戰，俾球迷親身體驗高球樂趣，仲有機會贏得 lululemon 嘅精美獎品㖭！

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lululemon備有全面的高性能高爾夫球裝備系列，由可助高爾夫球手流暢地揮桿的額外延展性，到加入可放置高爾夫球釘和記分卡的側袋， 每個細節都為高爾夫球運動而精心設計。

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