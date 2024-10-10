  • 30°C
香港時間：20241010日 (四) 14:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

防癌新招丨女士也會患前列腺癌？研究揭變性者罹癌風險低　莫樹錦：賀爾蒙治療助防癌

醫健人物

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

莫樹錦分享，賀爾蒙治療有助預防前列腺癌。

【前列腺癌／癌症／莫樹錦／賀爾蒙治療】女士也會患前列腺癌？

是的，女士也會患前列腺癌！

唯一可能當然是變性後的女士（留意：法律上變性女士應被視為女士看待），變性過程中，醫生可以切除陽具並造假陰道，但不可切除前列腺，要不是便增加失禁風險，前列腺既仍存在便定有患癌風險，但這風險應是跟一般男性較高或低還是沒有分別？

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜經常著高踭鞋恐致經痛？中醫拆解6大成因+調經宜忌

這是極冷門的問題，但不論多冷門，總有人會找答案。剛出爐的JAMA Oncology執導一個長達十二年的回顧性研究，跟蹤九萬多名變性女士（見註），當中發現，有五百八十九人患前列腺，Prevalence Rate（患病率）為0.62%，這是相對地低，相比美國一般男性八位便有一位會患前列腺癌，但奇怪的是，變性女士一旦患前列腺癌，無論是轉移和復發率都較高。

其實病發率較低是意料中事，大部分前列腺癌由男性賀爾蒙Testosterone（睪酮）支配，而一般的賀爾蒙治療正正是切斷睪酮的供應或訊號，變性過程中除手術外，更要降低睪酮，要不是便會繼續生鬍子。肌肉和身形也不會女性化起來，而這變性過程中的賀爾蒙治療，正好預防前列腺癌發生。

下次有朋友問如何預防前列腺癌，醫生大可打趣出新招，提議他去變性。

註：Manfredi et al JAMA Oncology Oct 3, 2024

全文刊於《經濟日報》，原題為「防癌新招

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

莫樹錦 前列腺癌 癌症 健康問題 醫生 美國

最高瀏覽

主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園即睇搶飛攻略
主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園即睇搶飛攻略
超市大搜查丨食品安全一文睇盡　消委會米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【不斷更新】
超市大搜查丨食品安全一文睇盡　消委會米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【不斷更新】
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲
面相測健康｜面相1位置有色斑小心肝　中醫：3種特徵恐罹癌先兆
面相測健康｜面相1位置有色斑小心肝　中醫：3種特徵恐罹癌先兆
超市大搜查︱《LDK》+ 消委會推介13款無線吸塵機清潔之王　百元平價款吸力媲美近萬元名牌
超市大搜查︱《LDK》+ 消委會推介13款無線吸塵機清潔之王　百元平價款吸力媲美近萬元名牌