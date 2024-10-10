防癌新招丨女士也會患前列腺癌？研究揭變性者罹癌風險低　莫樹錦：賀爾蒙治療助防癌

▲ 莫樹錦分享，賀爾蒙治療有助預防前列腺癌。

【前列腺癌／癌症／莫樹錦／賀爾蒙治療】女士也會患前列腺癌？

是的，女士也會患前列腺癌！

唯一可能當然是變性後的女士（留意：法律上變性女士應被視為女士看待），變性過程中，醫生可以切除陽具並造假陰道，但不可切除前列腺，要不是便增加失禁風險，前列腺既仍存在便定有患癌風險，但這風險應是跟一般男性較高或低還是沒有分別？

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這是極冷門的問題，但不論多冷門，總有人會找答案。剛出爐的JAMA Oncology執導一個長達十二年的回顧性研究，跟蹤九萬多名變性女士（見註），當中發現，有五百八十九人患前列腺，Prevalence Rate（患病率）為0.62%，這是相對地低，相比美國一般男性八位便有一位會患前列腺癌，但奇怪的是，變性女士一旦患前列腺癌，無論是轉移和復發率都較高。

其實病發率較低是意料中事，大部分前列腺癌由男性賀爾蒙Testosterone（睪酮）支配，而一般的賀爾蒙治療正正是切斷睪酮的供應或訊號，變性過程中除手術外，更要降低睪酮，要不是便會繼續生鬍子。肌肉和身形也不會女性化起來，而這變性過程中的賀爾蒙治療，正好預防前列腺癌發生。

下次有朋友問如何預防前列腺癌，醫生大可打趣出新招，提議他去變性。

註：Manfredi et al JAMA Oncology Oct 3, 2024

全文刊於《經濟日報》，原題為「防癌新招」