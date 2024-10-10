人氣女歌手遇車禍　三處骨折緊急送院停工休半年

▲ 王詩安 三處骨折緊急送院停工休半年

曾以一首《愛存在》創下超過6千萬點擊的歌手王詩安，近年鮮有公開露面，早前發行單曲《Bedroom》與粉絲互動。王詩安日前竟透過社交平台發帖，表示要休息半年，因她發生意外致有三處骨折。

王詩安在IG表示，她最近不會有活動跟演出，

因為上周日出了意外，骨折三根骨頭，手術一切都順利，正在康復中。

王詩安稱，恢復的過程需要幾個月，甚至到半年這麼久，她大家不要太擔心，她身邊有很多朋友，以及非常照顧她的醫療團隊，她感到很幸福。

王詩安經紀人回覆媒體時表示，目前王詩安人在醫院，她因騎單車發生事故，腳部感到痛楚，一看便發現「腳踝跟小腿呈現垂直的狀態」，其後去醫院檢查後，診斷有三條骨頭出現骨折。目前手術後已植入了鋼釘、鋼板，醫生叮囑王詩安這三個月不要走路，而王詩安目前人比較虛弱，在醫院休養。

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