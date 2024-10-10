施政報告2024前瞻丨李家超晤中小企代表了解升級轉型需求　資助計劃有望加碼

▲ 行政長官李家超與中小企代表見面交流。（取自李家超facebook）

【施政報告2024】行政長官李家超將於2024年10月16日發表任內第三份《施政報告》，他日前到訪生產力局，與數位受惠於政府和生產力局資助與支援的中小企代表見面交流，了解傳統產業升級轉型的實踐情況，對營商環境的看法，以及新興和未來產業的發展路向。

李家超表明，香港正處於經濟轉型期，各界積極求變，政府亦大力支持。目前，政府提供各類型資助計劃，在融資信貸保證、拓展業務、升級轉型及推動科技應用等各方面向中小企給予支援。

據悉，施政報告將回應中小企業訴求，多項受歡迎資助計劃料繼續推行，甚至有機會「加碼」。

在與中小企代表的交流中，我深入了解到不同行業在經濟過渡期、轉型期及洗牌期中所遇到的不同挑戰，以及他們尋求轉型的需要。感謝他們提出的寶貴意見，我與團隊會仔細考慮。

施政報告2024丨受惠政府資助何生產力局支援案例及中小企期望

本地中藥廠：在政府的資助計劃和生產力局的技術支援下，公司成功開拓智能生產線，包裝產量增加一倍，人均生產量提升逾十倍，令生產線更具規模，亦可有效控制成本。

家居保安裝置生產公司：自從公司設立智能生產線後，產能和生產靈活度都大幅提升，更能依照客戶要求迅速調整生產，有助業務增長。

生產組裝電路板的公司：政府近年推出的新型工業化資助計劃及相關政策對公司帶來顯著幫助，這些措施也有助於吸引有意在港設廠生產高檔電器及電子產品的海外企業，建議政府可推出更多相關措施，推動智能生產技術的應用，助力新興產業和未來產業在港發展。

施政報告2024懶人包丨行政長官李家超10月16日發表施政報告 各界發表意見

母嬰產品：近年零售模式急速轉變，希望轉型開拓電商市場，惟入場門檻成本甚高，對資金緊絀的中小企構成財政負擔。政府「BUD專項基金」等資助計劃正好為中小企紓緩經濟壓力，讓公司無後顧之憂進軍跨境電商和內地網上零售市場。

香港百年珠寶品牌公司：公司透過政府的「科技券」計劃，升級銷售系統和倉庫貨存管理系統，提升公司倉存及出貨管理效率，同事不必再靠人手點算庫存，可投放更多時間進行銷售工作，有助推動業務增長。

清潔器材公司：期望政府在協助企業轉型方面提供更多援助，提升中小企競爭力，讓他們能夠拓展內地以至一帶一路國家的市場。

▲ 行政長官李家超到訪生產力促進局。（取自李家超facebook）

施政報告2024丨李家超與中小企代表交流

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