港鐵霸位｜港女公審大叔霸4個位打橫瞓　網民反應兩極有人體諒有人嘲諷

▲ 港女公審大叔霸4個位打橫瞓。

【港鐵 / 港女 / 公審】港鐵變睡房？近日一名港女在Threads上傳照片稱，搭港鐵上班時，在月台望見自己將上的車廂內有一排空座，可是上車後看到原來有個大叔打橫躺在座椅上睡覺。

有網民批評該名大叔的行為不僅自私並且違規；也有人認為雖然不妥，但背後可能有其他的難言之隱，應該體諒。

港鐵八達通丨內地遊客稱因一件事誤用長者八達通 斷正收罰單感不甘上訴

港鐵霸座｜大叔霸4個位

事因，該名港女稱，她當天早上7時45分在上水站上車，準備搭車到金鐘上班，表示「第一件事就係物色下有冇位坐」，未入列車前透過玻璃看見車內有一排空座，心想「我贏咗」，但上車後看到這一幕，無奈表示「我輸曬」。

據發布的相片可見，一位大叔脫下拖鞋，赤腳側躺在座位上熟睡，一排有5個座位，他已佔用其中4個，腳底夾著一張有使用痕跡的紙巾，旁邊雖有一個空位卻沒人坐。

港鐵霸座｜網友觀點不一

多名網友不滿大叔占座的自私行為，留言道「Mtr sleeper」、「要撳鐘通知月臺助理有人暈咗喺車，下站擡走唔該」、「幫佢踢好對鞋，唔好咁遠，就下站踢出去」、「多功能公車」，有人打趣樓主「你仲有一個位坐」。

但也有一些留言認為大叔並無打擾別的乘客，他的行為可能有其他原因，應該體諒「人哋做咗成晚已經好攰，唔好搞人瞓覺啦！」、「雖然都不該咁樣訓，但睇佢都係另一個有故事的人」、「我真係覺得如果早上，又唔多人，可能真係通宵」

有網友表示，如果需要也可以把他拍醒讓位：「可能真係好攰呢，開始多人要坐就拍醒佢啦，訓（瞓）著左（咗）唔知讓位」。

港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂 乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」

港鐵車廂丨港女搭港鐵被普通話大媽用背囊霸位 網民紛紛獻計提出對付方法

【好人好事】男童與外傭失散獨留港鐵站 港媽欲幫忙致電被拒：媽媽會鬧我











最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】