航空糾紛｜2女子著露臍裝上機拒穿外套　遭空少趕落機兼無退款

▲ 美國近日發生一宗航空糾紛，2名穿露臍裝上飛機並拒絕空少要求穿上外套後被趕落機。

【航空糾紛／露臍裝／被趕落機／精神航空／Spirit Airlines／空少／航空公司／服裝要求】不少場合都會有相應的服裝要求，但對於沒有列明規則的場合，如何才算得體仍存在爭議。美國近日發生一宗航空糾紛，2名女子因為穿著露臍裝登機，而被一名空少要求穿上外套或遮蔽身體，拒絕後遭趕落機且不予退款。

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綜合外媒報道，來自美國加州的女網紅Teresa Araujo熱愛旅遊，經常分享到世界各地的旅遊經驗，她於周一（7日）在社交平台Instagram上載影片，表示自己上周五（4日）原本和好友Tara乘搭精神航空（Spirit Airlines）的客機從加州前往紐澳良為朋友慶祝生日，然而登機後不久便有一名空少走向她們，要求她們穿上外套或遮蔽自己露出的身體部位。

航空糾紛｜不聽空少要求拒穿外套

Teresa透露，她和Tara當日身穿露臍背心和外套，但登機後因為機艙內太熱而脫下外套，加上認為空少的要求不合理，於是指出航空本身並無「不可以穿露肚裝搭機」的規定，並表示當時除了該名空少外，其他機艙服務員皆認為她們的穿著沒有問題。雙方為此爭持不下，一名帶著孩子的媽媽見狀幫口說道：「現在機艙內真的很熱，大家都脫下外套，如果她們的服裝不符合規定，那我也不符合吧」。

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航空糾紛｜乘客幫口同被趕落機

之後一名經理前來以報警威脅她們離開，並將Teresa、Tara及帶著孩子的媽媽全部趕落機。此外，Teresa亦指出該名經理原先承諾會為她們另外安排航班，但下飛機後便隨即反口，導致她最終需要另外花費1,000美金（約港幣7,800元）買另一間航空公司的機票；事後有其他乘客向Teresa提供事發時拍攝的影片，證實其說法。

事件曝光後引起網民討論，精神航空對此作出回應，強調目前正在調查事件，但就表示乘客訂購機票時等於同意航空公司的運輸合約，而裡面包含對乘客的服裝要求；如果機艙服務員發先乘客穿著不得體或赤腳，他們有權要求乘客下機，亦不會提供退款。

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