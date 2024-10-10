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親子自助餐｜朗廷酒店自助餐買一送一優惠　人均$233起任食生蠔/青口/烤牛肉

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

KKday推出香港朗廷酒店自助午餐、火鍋自助晚餐買一送一優惠。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/香港朗廷酒店/Buffet/酒店/美食優惠/靚媽精明眼】重陽節3日連假去邊好？不妨考慮一家大細食自助餐。香港朗廷酒店推出自助午餐買一送一優惠，現經KKday預訂，人均$233起任食生蠔、凍瀨尿蝦、紅酒雜菜燴牛尾等美食，另設港式火鍋自助晚餐買一送一優惠，人均只需$299，即睇詳情！

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靚媽揀海味｜陳爽教分辨7種花膠　其中1種拍賣價達6位數

朗廷酒店自助午餐、火鍋自助晚餐買一送一

香港朗廷酒店The Food Gallery自助午餐菜式選擇豐富，包括生蠔、凍瀨尿蝦、紅酒雜菜燴牛尾、醬燒美國豬肋骨、紅酒燴鴨腿、花彫辣酒煮東風螺、砂窩雲吞雞等。

港式火鍋自助晚餐包括自助任食以及單點菜式，每位奉送海鮮拼盤一份，每個秘製湯底都使用傳統食譜熬製而成，例如招牌花膠雞、蟲草菇竹絲雞、四川麻辣等。火鍋自助晚餐提供超過60種火鍋食材任君選擇。自助飲品區亦提供30多種含酒精及非酒精飲品，無限暢飲。

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朗廷酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：10月9日18:00至10月15日23:59
用餐日期：10月10日至11月30日
地址：香港九龍尖沙咀北京道8號 The Food Gallery

【買一送一】自助午餐｜生蠔｜青口｜烤牛肉
優惠價：
星期一至五 $466/2位，平均$233/位
星期六至日及公眾假期 $562/2位，平均$281/位
預訂網站：【按此連結】

【買一送一】港式火鍋自助晚餐
優惠價：
星期一至日 $598/2位，平均$299/位
（每成人可免費攜帶一位12歲或以下小童）
預訂網站：【按此連結】

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