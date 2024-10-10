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最強基因｜劉亦菲65歲媽媽近照曝光被讚凍齡有術　出身富裕家庭背景強大曾演電影

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 29 分鐘前

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劉亦菲媽媽劉曉莉氣質優雅，而且凍齡有術，完全不似65歲！

【玫瑰的故事/劉亦菲/劉亦菲媽媽】TVB正熱播劇集《玫瑰的故事》，女主角劉亦菲不但演技好，而且充滿氣質，更是一名學霸，故有「神仙姐姐」美譽，其實劉亦菲的美貌和氣質遺傳自母親劉曉莉，近日65歲的劉媽媽逛街時被路人認出，獲大讚凍齡有術氣質優雅，原來劉媽媽來頭也不小，曾是一名專業的舞蹈演員，還出演過電影！

玫瑰的故事︱劉亦菲擁超強背景5年讀完美國初高中　14歲入美籍攻讀北京電影學院

劉亦菲媽媽｜將美貌氣質遺傳給女兒

劉亦菲的人氣一直高企，連帶媽媽劉曉莉也備受關注，兩母女同框的畫面不時出現在社交平台，留言不外乎讚美她們，不少網民都認為劉媽媽的美貌和氣質都完美遺傳了給女兒。

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劉亦菲媽媽｜劉媽媽被野生捕獲　網友讚凍齡有術

近日劉媽媽外出的時候，雖然女兒不在身邊，但同樣被認出，當時劉媽媽身穿鵝黃色碎花雪紡連身長裙，隨意將頭髮盤成髮髻，並戴上耳環和頸鏈，腳踏白色高跟鞋，手持大熱、俗稱菜籃子的Hermès Picotin LOCK，劉媽媽還特意選用黃色款來配搭一身打扮，可見是有精心打扮過，網民紛紛留言指她無論內外都散發貴氣，而且完全不像65歲！

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劉亦菲媽媽｜出身富裕 曾演過電影

劉媽媽來頭其實不小，她出身富裕家族，自小醉心於舞蹈事業，曾是一名專業的舞蹈演員，甚至出演過荷里活電影《功夫之王》中的王母娘娘，由於基因良好，加上從事自己喜歡的舞蹈事業，劉媽媽被網民譽為現實版的「黃亦玫」，即是《玫瑰的故事》裡面的女主角。

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劉亦菲媽媽｜劉亦菲美貌是家族遺傳

劉亦菲受到媽媽的遺傳和影響，曾在採訪中說過3歲時偶然看到一本荷里活電影海報的掛曆，從而萌生當演員的念頭，後來她年僅15歲便出道，劉媽媽就一直陪著她工作，因而有不少二人的合照在網絡上流傳，其實與其說劉亦菲遺傳了媽媽的美貌，應該說最強基因是家族遺傳，劉亦菲曾分享與婆婆合照，見到婆婆同樣高貴大方，將優雅氣質一代傳一代。

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